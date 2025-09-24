Santiago Suárez reafirma su inocencia tras denuncia y confiesa: "Todas las puertas se me cerraron"

Tras meses de silencio y lejos de cualquier alfombra roja, Santiago Suárez reapareció en un evento público,. El actor, envuelto en una grave denuncia que frenó su carrera, habló en exclusiva con "América Hoy" y reveló cómo ha sobrellevado este año de incertidumbre, puertas cerradas y una espera que lo obliga a tener paciencia.

Santiago Suárez reaparece tras denuncia

Después de casi un año alejado de las cámaras, el actor Santiago Suárez volvió a la vida pública durante el avant premiere de la película "My Storylof". En una entrevista con el programa "América Hoy", el artista habló de la difícil etapa que ha enfrentado luego de ser denunciado por una joven extranjera.

"Contento, contento también de reencontrarme con algunos colegas, algunos amigos que no veía hace tiempo. Seguimos aquí, retomando de a pocos la carrera, mis trabajos que se vieron muy, muy afectados", contó Santiago, mostrando gratitud por volver a compartir con sus compañeros.

Meses de incertidumbre. El actor confesó que los primeros días fueron muy complicados. Además, reconoció que se le cerraron las puertas en el mundo artístico, tras la grave acusación.

"Fueron momentos duros, los primeros meses muy intensos. Gracias a Dios tuve a la familia ahí sosteniéndome. Hoy ya estoy mucho mejor, esperando que todo acabe pronto para poder retomar ya el 100% de mis labores. En esas estamos, buscando chamba", dijo con la voz entrecortada y agregó: "(¿Sentiste que se te cerraron muchas puertas?) Todas. Fue muy fuerte y doloroso".

@ameg_pe 24.09.25 | Santiago Suárez reafirma su inocencia tras denuncia y confiesa que todas las puertas se le cerraron. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El proceso legal continúa. Sobre la denuncia en su contra, Santiago prefirió ser prudente y señaló que, aunque la espera es agotadora, mantiene la calma y la confianza en que todo se resolverá pronto. También comentó que está enfocado en su trabajo y en mantenerse positivo mientras avanza el caso.

"Me encantaría hablar, pero no puedo dar mucho detalle. Seguimos esperando, seguimos en este proceso. Yo estoy tranquilo, que eso es lo bueno, y esperando que todo esto acabe pronto, ya mucho tiempo sin hacer nada, y eso también agota", afirmó.

Además, reveló que algunos amigos se alejaron durante este tiempo difícil. A pesar de ello, reafirmó su inocencia y aseguró que seguirá adelante con paciencia, decidido a dejar que la justicia hable por sí sola mientras él se concentra en reconstruir su vida personal y profesional.

"Muchos amigos, muchos colegas me dieron la espalda, pero no soy nadie para juzgarlo", señaló. "Totalmente, pero vamos a tener un poco más de paciencia para que la justicia haga su trabajo", confesó. "Me hubiese encantado si hubiese acabado más pronto, pero no está en mis manos. Y si no está, en vano es estresarme. Día a día pensar en esto ya agota un poco", agregó con sinceridad.

La defensa de la denunciante se pronuncia

Mientras Santiago mantiene la calma, la abogada de la joven que lo denunció aseguró que el proceso sigue su curso. En un mensaje enviado al programa, indicó que el proceso sigue en investigación.

"Nuestra defensa mantiene su posición de no brindar declaraciones, precisamente porque se trata de una investigación en curso sobre hechos graves, lo cual por su propia naturaleza reviste carácter reservado", destacó.

En conclusión, Santiago Suárez busca retomar su carrera con paciencia y fe en que la verdad saldrá a la luz. Su aparición en el estreno de "My Storylof" marca un paso importante para volver a los escenarios, pero reconoce que el capítulo legal aún no cierra. Allí dejó en claro que solo el tiempo y la justicia podrán darle un final a esta historia.