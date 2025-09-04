Sheyla Rojas luce lujosos regalos pero exige anillo de compromiso a Sir Wiston: "La paciencia es una virtud"

Sheyla Rojas, exmodelo y exchica reality, ha mantenido una relación de cuatro años con el empresario Sir Winston, con quien decidió dejar su vida en la farándula y trasladarse a México, rodeada de lujos y excentricidades. Ahora, la popular 'Shey Shey' ha generado especulaciones al sugerir que está lista para dar el siguiente paso en su relación: el matrimonio.

Sir Winston deslumbra con regalos millonarios, pero Shey Shey pide algo más

Magaly TV: La Firme, reveló que Sir Winston ha obsequiado a Sheyla Rojas con regalos de alto valor. Entre ellos se encuentra una camioneta valorada en más de 200 mil dólares, similar a las que poseen celebridades como J.Lo y Cristiano Ronaldo. Además, la influencer ha presumido outfits de paddle acompañados de carteras Louis Vuitton y zapatillas Hermes de 800 euros, dejando entrever un estilo de vida lujoso.

Sin embargo, a pesar de estos obsequios, Sheyla parece esperar algo más significativo: un compromiso formal. A través de sus redes sociales, la exchica reality ha lanzado mensajes que sugieren que busca el anillo de compromiso. En uno de sus videos se lee:

"Georgina Rodríguez nos enseñó que la paciencia es una virtud y que a veces te recompensa con un meteorito en el dedo".

La conductora Magaly Medina comentó sobre la situación, cuestionando si los lujos de Sir Winston responden a una estrategia o a un "derroche" para mantener la atención de Sheyla, señalando que el compromiso aún no llega:

"Lleva esperando bastante tiempo, cuatro años ya. Esa roca debe ser mínimo 5 quilates. A veces llegan la cartera, la ropa, las zapatillas, los viajes, pero nada de la roca. Hay hombres que no se quieren comprometer y que no quieren nada con el matrimonio", afirmó.

Nuevos arreglos y cuidados estéticos

Por otro lado, recientemente, Sheyla también sorprendió a sus seguidores con un video en el que mostraba su rutina de ejercicios, aunque finalmente se confirmó que estaba en un centro estético especializado. La influencer explicó en redes:

"¡Crea músculo, pierde grasa! Con Wonder Axon Wonder Face, cuerpo firme y rostro rejuvenecido sí es posible. Conoce los beneficios: tonifica el músculo, reduce la grasa localizada, elevación facial sin cirugías, estimula el colágeno... ideal para quienes buscan resultados naturales sin pausa en su rutina".

Se trata de un procedimiento físico no invasivo que utiliza tecnología española combinando estimulación neuromuscular y electromagnetismo focalizado. Aunque estético, muchos seguidores lo vieron como una alternativa saludable frente a los arreglos más tradicionales que Sheyla había probado anteriormente.

En conclusión, Sheyla Rojas continúa mostrando su estilo de vida lujoso junto a Sir Winston y, entre carteras de diseñador, viajes y rutinas de cuidado personal, deja pistas sobre su deseo de compromiso formal. Entre los seguidores y medios, la expectativa sobre un posible anillo de compromiso sigue a la expectativa.