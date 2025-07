Antonio Pavón crevela que ha estado con más de 1000 mujeres: ¿Cómo reaccionó su novia?

Antonio Pavón estuvo sentado en el sillón rojo de El valor de la verdad la noche de ayer. Su participación causó mucho revuelo, ya que confesó haberle sido infiel a Sheyla Rojas. Sin embargo, una de las preguntas más polémicas lo obligó a contar que ha estado con más de 1000 mujeres a sus 43 años, y la reacción de su novia sorprendió a todos.

Antonio Pavón ha estado con más de 1000 mujeres

La pregunta de Beto Ortiz puso en jaque al ex participante de realities de competencia, ya que lo obligaba a contar el número aproximado de conquistas que ha tenido a lo largo de su vida. Ante la consulta de si había estado con más de 1000 mujeres, Antonio respondió que sí, y el polígrafo determinó que el torero decía la verdad.

Beto Ortiz intentó amortiguar la respuesta haciendo un cálculo aproximado de su edad por el número de personas con las que Antonio había estado. Sin embargo, todo fue tomado con humor, y él se defendió diciendo que ha tenido una vida muy divertida.

"En mi etapa de soltero, se puede decir que la he disfrutado muchísimo. He vivido...", dijo Antonio Pavón.

Lo más controversial de esta parte del programa fue la reacción de Joi Sánchez, novia del español, quien se mostró sorprendida y emocionada durante la pregunta. No obstante, al ser consultada si estaba molesta por las declaraciones de Antonio, dijo que no, ya que eso no se había dado cuando ellos eran pareja.

"No me ha incomodado, no sabía su récord exactamente, pero tenía una idea. Sé que es un chico conquistador y que ha tenido mucha diversión en su vida. Lo que no fue en tu año, no te hace daño", sentenció.

Antonio Pavón no se enamoró de Sheyla

El extorero español Antonio Pavón se confesó en "El Valor de la Verdad" y sorprendió a todos al decir que nunca estuvo enamorado de Sheyla Rojas, la madre de su hijo. Según contó, el verdadero amor lo conoció con su actual pareja, Joi Sánchez.

Luego de responder la pregunta 7, donde confesó que su pareja tiene las claves de sus cuentas de redes sociales, Pavón reveló:

"Empecé a sentir amor, empecé a sentir una cosa que no había sentido antes, jamás en mi vida y decidí dejar mi soltería", refiriéndose a su actual pareja, Joi Sánchez.

¿Nunca amó a Sheyla? Beto Ortiz, como siempre, fue directo y le repreguntó si entonces no estuvo enamorado de Sheyla Rojas.

Pavón intentó justificarse diciendo: "Por ella sentía...", pero el periodista lo cortó con humor: "No digas que algo muy especial", desatando risas en el set.

El español no negó lo dicho y reafirmó sus sentimientos por Joi Sánchez, su actual pareja. Con ello dio a entender que no se enamoró de Sheyla Rojas, madre de su hijo.

Es así que, Antonio Pavón dejó al público impactado con sus confesiones en El valor de la verdad, admitiendo más de mil conquistas. Aunque su novia se mostró sorprendida, aclaró no sentirse afectada, demostrando que confía plenamente en su relación actual con el torero.