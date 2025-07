Bailarín que se sobrepasó con Korina Rivadeneira abandona el Perú tras sentencia: "No hay impedimento"

El bailarín Vajda Zoltan Attila, conocido artísticamente como 'Tyler', dejó el Perú pese a haber sido condenado por tocamientos indebidos contra la modelo Korina Rivadeneira. El bailarín húngaro generó gran controversia tras ser grabado haciendo check-in en el aeropuerto Jorge Chávez antes de abordar su vuelo.

El artista recibió una condena de dos años y seis meses de prisión suspendida luego de admitir su responsabilidad y acogerse a la figura de terminación anticipada. Esta medida permitió que se le impusiera una pena alternativa al encierro, siempre que cumpla ciertos requisitos, entre ellos controles biométricos desde el extranjero.

El caso se hizo público luego de una presentación circense en Lima, donde Korina denunció haber sido víctima de tocamientos por parte del artista. El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó, lo que motivó la intervención inmediata del Ministerio Público, que abrió una investigación en flagrancia.

Pese a la gravedad del caso y al impacto mediático, las autoridades no establecieron impedimento de salida del país. Por esta razón, su defensa legal aseguró que su partida se realizó cumpliendo todos los protocolos judiciales y migratorios. El seguimiento de la sentencia se hará desde Hungría mediante el consulado en Budapest.

"Parte del acuerdo es que él pueda firmar desde Budapest, desde su país de origen, a través del consulado e informar sus actividades. Él tuvo que pasar un control en Migraciones y siempre mantuvimos comunicación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como no han dispuesto medidas restrictivas y no existía notificación sobre algún impedimento, se aseguró que no había obstáculo para que mi defendido saliera del país", declaró Álvaro Barnechea.