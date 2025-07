Janet Barboza critica la celeridad de justicia para Korina Rivadeneira: "Hay miles de víctimas en el país"

Janet Barboza se pronunció respecto a la sentencia que recibió el bailarín Vajda Zoltan Attila por haber tocado indebidamente a Korina Rivadeneira en los 'Dioses del Circo'. La conductora de América Hoy cuestionó duramente la rapidez con la que condenaron al hombre, solo por tratarse de un caso mediático y expuesto en diversas plataformas virales.

La conductora inició su discurso asegurando que se siente satisfecha con la sentencia que le fue impuesta al bailarín húngaro. Sin embargo, hizo énfasis en que todo sucedió tan rápido debido a que el caso fue expuesto en medios de comunicación. El bailarín fue condenado en apenas cuatro días.

"Me molesta que tenemos una justicia célere cuando se trata de personajes públicos. A mí lo que me molesta es que no se mide con la misma vara a las miles de víctimas que hay en este país", dijo en un inicio.