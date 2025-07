Abogado de Cueva revela que Pamela López exige más de S/64 mil de pensión: "Es un uso abusivo de la ley"

El enfrentamiento legal entre Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, sigue generando controversia. Esta vez, fue el abogado del futbolista quien encendió la polémica al insinuar que López estaría solicitando un monto exagerado de pensión alimentaria, sugiriendo incluso que estaría considerando a una quinta persona a su cargo.

Durante una entrevista con el programa Todo se Filtra, el abogado Henry Graus, respondió a la reciente afirmación de Pamela López sobre un próximo viaje de su defensa legal a Ecuador para exigir el cumplimiento de la pensión alimentaria. Según Graus, la solicitud de López ha subido de manera considerable: de los 40 mil soles a 64,500 soles mensuales.

"La señora ahora no quiere 40 mil como quería antes, ahora está pidiendo 64 mil quinientos y tanto, no sé, de repente tiene un hijo más que mantener, no lo sé", expresó el letrado, dejando entrever que López no estaría destinando toda la pensión únicamente a sus tres hijos con Cueva.