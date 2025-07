¿Para Pamela López? Hermano de Christian Cueva publica fuerte mensaje en redes: "Los niños no son seguro de vida"

Pamela López volvió al centro de la atención mediática tras anunciar nuevas acciones para garantizar la estabilidad económica de sus hijos, luego de que Christian Cueva entregara una pensión anticipada de 12 mil soles, monto que, según ella, no cubre las necesidades básicas de los menores. La trujillana indicó que viajará a Ecuador para gestionar este asunto, lo cual no cayó bien en el entorno del futbolista.

Una de las primeras reacciones provino de Marcial Cueva, hermano del jugador, quien utilizó sus redes sociales para enviarle una indirecta cargada de críticas. A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen con un mensaje en tono de 'consejo' dirigido a quienes dependen económicamente de otros, en especial haciendo referencia al uso de los hijos en conflictos financieros.

"Prepárese, estudie y si tiene algún talento, pues sáquele provecho. Todo dinero obtenido de algo lícito es válido. No espere vivir de otra persona. Nada más rico que generar tus propios ingresos. No usen a niños para sacar dinero, no son seguros de vida ni objetos", escribió Marcial, sin mencionar directamente a Pamela, pero dejando clara la intención del mensaje.