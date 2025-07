¿Indirecta a Pamela López? Macarena Gastaldo aconseja a parejas de los futbolistas: "Tengan un trabajo"

Hace unos meses, Pamela López ha salido a declarar que Macarena Gastaldo habría sido una de las amantes de Christian Cueva cuando estuvieron juntos. Es así como la argentina salió a desmentirlo en 'EVDLV' y ahora, le manda fuerte indirecta a la nueva influencer.

Tras estar en el programa 'Ponte en al cola', Macarena Gastaldo estuvo respondiendo algunas preguntas después de la entrevista. Es así como decidió mandar un consejito a las mujeres de los peloteros para que trabajen o emprendan en algo, ya que cuando se separen no tengan problemas de dinero.

"Hay que pensar como mujer y decir 'me pasa esto, me es infiel y tengo hijos, me abro', pero ¿Qué pasa? como no trabajan y no hacen nada. Chicas, mujeres por favor, novias o esposas de futbolistas, tengan un trabajo, tengan su emprendimiento. Aprovechen a su marido que es conocido pongan su marca porque luego pasan estas cosas, una se separa y lamentablemente están con problemas de dinero por alimentos", señaló.