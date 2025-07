Patricio 'chotea' a Rosángela tras supuestos coqueteos: "Que aprenda a diferenciar cuando es broma"

Patricio Parodi descarta tajantemente haber estado coqueteando con Rosángela Espinoza en el reality en el que ambos trabajan. El ex de Flavia Laos indicó que todo se trata de humor y que las personas deberían aprender a diferenciar la "chacota" de un coqueteo real y genuino.

Patricio Parodi chotea a Rosángela

La popular Rous fue la primera en hablar sobre los rumores de un romance entre ambos, asegurando que a la gente le encanta especular sobre la vida de otros y crearles romances que no existen, pero que ella ahora no estaría interesada en tener una relación.

"A la gente le encanta el chisme, el morbo, le encanta saber qué pasará ahí, la intriga. Yo soy sincera y directa, y siento que cuando me acerco a Patricio, le llega algo y me mira y sonríe. No sé si lo hace para ponerme nerviosa o qué, pero es muy coqueto", indicó.

Sin embargo, Rosángela asegura que él no le provoca nada, sino que le da risa su cara, y que lo único que pide es que él tenga más seriedad.

Patricio también fue consultado sobre los posibles coqueteos que podrían existir con la "chica selfie", pero negó tener intención de formalizar algo con ella y aseguró que todo se trata de hacer bromas en el momento.

"No pasa absolutamente nada. Simplemente le gusta chacotear y, cuando me presto para su chacota, después se la cree (...) Que aprenda a diferenciar cuando es broma y chacota. Que no se emocione, yo sigo soltero ", sentenció.

¿Qué dijo Patricio sobre Piero y Pamela López?

El 'Pato' también fue consultado sobre el escándalo que se ha desatado entre Piero Arenas y Pamela López. Sin embargo, dijo que también se había enterado hoy y que no tiene más detalles sobre lo sucedido, ya que ha dejado de frecuentar a su amigo en las últimas semanas.

"También me enteré justo hoy, que he tenido un día full y no sé en qué momento. De repente, porque no he estado saliendo últimamente con él, no sé si es de ahora o será antiguo, pero cada uno sabe lo que hace con su vida. No sé si será verdad o mentira", indicó.

Asimismo, dejó entrever que no estaba sorprendido por los comentarios, ya que tendría cosas más fuertes de su amigo para exponer. "Ya lo conocen, no me sorprende, peores cosas sé yo", dijo entre risas y con sarcasmo.

Es así que, Patricio Parodi y Rosángela Espinoza negaron tener algún romance y coincidieron en que todo es parte del humor del programa. Ambos pidieron al público no crear historias inexistentes ni confundir la "chacota" con sentimientos reales, dejando claro que siguen solteros.