Magaly Medina a Onelia tras explicar por qué estuvo en casa de Mario: "Invéntate algo mejor"

Recientemente, Onelia Molina fue grabada entrando al departamento de su ex, Mario Irivarren, cerca de las 11:50 p. m., y permaneció allí toda la noche. La escena generó rumores de una posible reconciliación, pero la odontóloga aclaró en su pódcast que su visita no tuvo fines amorosos, sino que obedecía a una razón médica. Ante esto Magaly Medina no dudó en criticar esas declaraciones.

Magaly Medina arremete contra la explicación de Onelia Molina

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la periodista de espectáculos lanzó fuertes cuestionamientos a Onelia Molina por su explicación. La influencer sostuvo que su presencia en casa de su expareja se debió a que fue llamada para aplicar una inyección a la madre de Mario Irivarren, Marcela León, quien se sentía mal tras llegar de Tumbes.

"Si ya no tienes una respuesta lógica, por lo menos invéntate un pretexto un poquito más pensado, algo que nos deje el bichito de la duda. ¿No se sienten tontas cuando responden así, insultando la inteligencia de quienes vemos televisión?", señaló Magaly, visiblemente incrédula.

Además, Medina consideró que hubiera sido más transparente que Onelia admitiera simplemente que pasó la noche con su expareja. También criticó que metiera a la madre de Irivarren en medio del escándalo.

"Más valiente hubiera sido que diga: 'sí, me quedé en la casa de Mario' e inventar algo como Tilsa cuando se quedó a dormir con Jackson Mora. Encima compromete a la pobre madre de Mario. ¿Qué culpa tiene ella?", sentenció

¿Qué dijo Onelia sobre su encuentro con Mario?

En el episodio de su pódcast, Onelia Molina insistió en que su visita fue estrictamente por motivos médicos. Según explicó, acudió al llamado de la familia Irivarren para atender a su exsuegra, quien no se sentía bien tras llegar de Tumbes.

"Fui por Marce. Llegó de Tumbes, se sintió malita, conversamos, la inyecté y ya. La amistad con Marce es espectacular", relató frente a sus compañeros de programa, Patricio Parodi y Zumba.

Para reforzar su argumento, Onelia llamó en vivo a Marcela León, quien confirmó la versión. "Media hora y ya estaba bien. Me inyectó y se fue", aseguró la madre de Mario. No obstante, la situación se tornó incómoda cuando Zumba preguntó si Onelia pasó la noche en la vivienda. Ante esa consulta, la odontóloga prefirió cortar la llamada y reiteró:

"La inyecté y ya. Yo no he regresado (con Mario Irivarren)".

Pese a los intentos de Onelia Molina por aclarar la situación, las dudas persisten. Las imágenes difundidas, sumadas a la tajante reacción de Magaly Medina, mantienen vivo el debate en redes sociales sobre lo que realmente ocurrió esa noche. La polémica parece estar lejos de terminar, mientras los protagonistas prefieren mantener silencio frente a nuevas preguntas.