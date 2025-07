Onelia Molina evita confirmar posible reconciliación con Mario Irivarren: "Hable o no, se me va a criticar"

Onelia Molina fue cuestionada por una reportera de "América Hoy" sobre su cercanía con su expareja Mario Irivarren. ¿Están juntos otra vez? ¿Se viene el 'remember'? Aunque muchos esperaban una respuesta clara, Onelia prefirió guardar silencio y soltar una frase que dejó a muchos pensando.

Onelia Molina vuelve a estar en boca de todos tras ser consultada por el programa "América Hoy" sobre una posible reconciliación con Mario Irivarren, su expareja y también figura de televisión. Aunque muchos esperaban que confirmara o negara los rumores, la modelo sorprendió con una respuesta firme y reservada.

Evita polémicas con respeto. La reportera intentó seguir indagando y le preguntó si le incomodaban las especulaciones o la aparición de terceras personas. Sin embargo, Onelia prefirió mantenerse al margen y contestó con mucha educación y firmeza.

"No quiero hablar nada. Mira, yo las quiero, les aprecio muchísimo, ustedes siempre han sido lindos conmigo, les tengo mucha consideración, pero he llegado a un punto donde sé que hable o no hable, diga o no diga o haga o lo que sea, se me va a criticar. Entonces, prefiero como que cuidarme", declaró Onelia Molina.