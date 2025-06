Reimond Manco rechazó reencuentro con Shirley Arica: "Mi esposa merece respeto"

El exfutbolista Reimond Manco, conocido por haber sido una de las grandes promesas del balompié peruano, volvió a captar la atención mediática, esta vez desde el set del programa "Esta Noche", conducido por Ernesto Pimentel bajo su personaje de la 'Chola Chabuca'. Durante su participación, Manco fue sorprendido con la posibilidad de reencontrarse con Shirley Arica en vivo, pero su respuesta fue clara y categórica.

Reimond Manco no acepta reencuentros por respeto a su esposa

Durante la entrevista con la 'Chola Chabuca', Reimond Manco fue consultado sobre si aceptaría la entrada de Shirley Arica al set, algo que muchos esperaban por el impacto mediático que podría generar. Sin embargo, el exfutbolista respondió de forma contundente y explicó que su decisión se basa en el respeto hacia su actual pareja.

"No tiene sentido, creo que mi esposa merece respeto, todo el respeto del mundo y aparte, es algo que no me suma en nada", sostuvo Manco ante cámaras.

Además, precisó que no ha tenido contacto reciente con la modelo. "¿Te has vuelto a cruzar con Shirley?", preguntó el conductor, a lo que Manco respondió:

"No, que yo recuerde, no", respondió. Reimond, también remarcó que fue la propia Arica quien reconoció públicamente que sembró el recordado ampay. "Ella lo ha dicho, no yo", afirmó.

Reimond Manco rechazó reencuentro con Shirley Arica. pic.twitter.com/08EoA8fBXg — VAMN (@VictorAlfr33625) June 29, 2025

Manco ya se había pronunciado contra posibles reencuentros

Días antes de su participación en el programa de Ernesto Pimentel, Reimond Manco ya había expresado su rechazo ante la posibilidad de coincidir en televisión con Shirley Arica o con su expareja Fiorella Alzamora. En el programa digital "Faranduleando con Fer", el exfutbolista mostró su incomodidad ante los rumores de reencuentros programados para generar morbo y rating.

"Jamás me prestaría para que entre Shirley Arica y no porque la odie, sino porque no es necesario. Prefiero mi tranquilidad y mi paz antes de entrar en dimes y diretes con cualquier persona", aseguró. También negó que esté participando en algún tipo de montaje. "Solo es el morbo que quieren generar, que también me parece bajo y me parece mal. Igual voy a salir en mis redes que es falso para que se acabe el morbo", advirtió.

Finalmente, Manco subrayó que su objetivo en estos espacios es compartir lecciones de vida, no involucrarse en el mundo de la farándula.

"Yo para esas cosas no me presto, independientemente si de chico cometí errores. Fueron por la propia edad, pero nunca queriendo entrar a ese mundo de la farándula. Nunca me ha gustado ese mundo. Menos en la etapa en que me voy a prestarme a esas cosas", dijo con firmeza.

Reimond Manco dejó claro que está atravesando una nueva etapa en su vida, más enfocada en la estabilidad personal y familiar. Si bien en el pasado fue parte de escándalos mediáticos, ahora busca distancia de ese mundo y prefiere mantenerse al margen de toda controversia.