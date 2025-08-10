RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Indignante!

Suheyn Cipriani acusa a César Vega de agresión durante su embarazo

La modelo Suheyn Cipriani relató las agresiones físicas y psicológicas que sufrió por parte del salsero César Vega, incluso durante su embarazo, revelando pruebas y detalles en el programa 'El valor de la verdad'.

Suheyn Cipriani acusa a César Vega de agresión durante su embarazo.
Suheyn Cipriani acusa a César Vega de agresión durante su embarazo. (Composición Karibeña)
10/08/2025

Suheyn Cipriani contó el infierno que vivió al lado de su expareja y padre de su hija, el cantante César Vega. La modelo reveló que el salsero la agredió en diversas oportunidades cuando estaba embarazada de su última hija, llegando a patearla en el vientre. César Vega fue condenado a prisión suspendida y al pago de una reparación civil, tras la denuncia de la modelo.

Suheyn narra el infierno que vivió junto a César Vega

La exreina de belleza se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para contar los duros momentos que le tocó vivir desde que era niña hasta su adultez. Uno de los más críticos fue cuando salió embarazada de César, y a pesar de ello, él la golpeaba.

Beto Ortiz emitió un video que Suheyn grabó mientras César la agredía, y en él se puede escuchar que el cantante la insulta mientras ella le pide que pare. La modelo confesó que empezó a registrar las agresiones debido a que la madre del cantante no le creía cuando se lo contaba.

Suheyn contó que denunció al salsero y él se declaró culpable, por lo que fue condenado a un año y medio de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 2,000 soles. "Estuvo detenido dos días", confesó.

Suheyn Cipriani niega regresar con César Vega tras agresión: "Pide disculpas al público, pero no a mí"
Lee también

Suheyn Cipriani niega regresar con César Vega tras agresión: "Pide disculpas al público, pero no a mí"

Cipriani también contó que César Vega la manipulaba psicológicamente por las cosas que sabía de ella. Además, lo sindicó como una persona muy tóxica que la provocaba con la intención de que ella respondiera y se generara una pelea sin fin.

Sobre los golpes durante su embarazo, Suheyn confesó que llegó a pensar que su estado no era importante, pero luego se dio cuenta de que sí. "Yo misma llegué a creer que estar embarazada no era nada delicado", relató.

Suheyn fue cortejada por Farfán

Beto Ortiz arrancó el programa preguntándole directamente si Jefferson Farfán la había invitado a salir. La respuesta de Suheyn fue afirmativa, y el polígrafo determinó que era verdad. La modelo contó con todo detalle cómo se conocieron.

Suheyn Cipriani aclara rumores sobre su relación con César Vega: "Cada uno está sanando y creciendo en lo suyo"
Lee también

Suheyn Cipriani aclara rumores sobre su relación con César Vega: "Cada uno está sanando y creciendo en lo suyo"

"No lo conocía de antes. Coincidimos en una discoteca, en Barranco Bar, entonces un amigo me dijo: 'Oye, ¿quieres venir al box? Tengo un amigo'. Dije: 'Bueno, vamos'. En esa época no tenía hijos, estaba soltera, fuimos y era su box", contó.

Según la modelo, interactuaron un poco esa noche, debido a la bulla que había en el lugar, pero para sorpresa de ella, Jefferson la siguió en Instagram y, a los pocos días, la invitó a salir a través de un mensaje.

De esta manera, Suheyn Cipriani reveló en televisión los duros episodios de violencia que sufrió, incluyendo agresiones de su expareja y momentos críticos en su infancia. Su testimonio sorprendió a su padre en vivo y expuso la gravedad de la violencia familiar.

Temas relacionados agresión César Vega El Valor de la Verdad Embarazada Suheyn Cipriani

Siga leyendo

Lo Más leído

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Carlos Rincón explota contra Leslie Shaw por canciones inscritas al Grammy: "Ahora mis temas son su oxígeno"

últimas noticias
Karibeña