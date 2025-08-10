Suheyn Cipriani acusa a César Vega de agresión durante su embarazo.

Suheyn Cipriani contó el infierno que vivió al lado de su expareja y padre de su hija, el cantante César Vega. La modelo reveló que el salsero la agredió en diversas oportunidades cuando estaba embarazada de su última hija, llegando a patearla en el vientre. César Vega fue condenado a prisión suspendida y al pago de una reparación civil, tras la denuncia de la modelo.

Suheyn narra el infierno que vivió junto a César Vega

La exreina de belleza se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para contar los duros momentos que le tocó vivir desde que era niña hasta su adultez. Uno de los más críticos fue cuando salió embarazada de César, y a pesar de ello, él la golpeaba.

Beto Ortiz emitió un video que Suheyn grabó mientras César la agredía, y en él se puede escuchar que el cantante la insulta mientras ella le pide que pare. La modelo confesó que empezó a registrar las agresiones debido a que la madre del cantante no le creía cuando se lo contaba.

Suheyn contó que denunció al salsero y él se declaró culpable, por lo que fue condenado a un año y medio de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 2,000 soles. "Estuvo detenido dos días", confesó.

Cipriani también contó que César Vega la manipulaba psicológicamente por las cosas que sabía de ella. Además, lo sindicó como una persona muy tóxica que la provocaba con la intención de que ella respondiera y se generara una pelea sin fin.

Sobre los golpes durante su embarazo, Suheyn confesó que llegó a pensar que su estado no era importante, pero luego se dio cuenta de que sí. "Yo misma llegué a creer que estar embarazada no era nada delicado", relató.

Suheyn fue cortejada por Farfán

Beto Ortiz arrancó el programa preguntándole directamente si Jefferson Farfán la había invitado a salir. La respuesta de Suheyn fue afirmativa, y el polígrafo determinó que era verdad. La modelo contó con todo detalle cómo se conocieron.

"No lo conocía de antes. Coincidimos en una discoteca, en Barranco Bar, entonces un amigo me dijo: 'Oye, ¿quieres venir al box? Tengo un amigo'. Dije: 'Bueno, vamos'. En esa época no tenía hijos, estaba soltera, fuimos y era su box", contó.

Según la modelo, interactuaron un poco esa noche, debido a la bulla que había en el lugar, pero para sorpresa de ella, Jefferson la siguió en Instagram y, a los pocos días, la invitó a salir a través de un mensaje.

De esta manera, Suheyn Cipriani reveló en televisión los duros episodios de violencia que sufrió, incluyendo agresiones de su expareja y momentos críticos en su infancia. Su testimonio sorprendió a su padre en vivo y expuso la gravedad de la violencia familiar.