Ale Venturo revela que su hija mayor está mal de salud y genera preocupación: "Vomitó dos veces"

Ale Venturo preocupó a sus seguidores al revelar que su hija mayor, Aria, enfrenta un problema de salud. La empresaria, conocida por su marca 'La Nevera Fit', compartió en redes sociales que la menor presentó malestar mientras asistían a una celebración, lo que obligó a interrumpir la salida familiar.

¿Qué le pasó a la hija de Ale Venturo?

La situación se dio a conocer luego de que Venturo contara que tanto ella como sus hijas regresaron a casa antes de lo previsto porque Aria comenzó a sentirse mal. Según detalló, la pequeña tuvo episodios de vómito, lo que encendió la preocupación de la empresaria y la llevó a priorizar el descanso y cuidado de su primogénita.

"Aria vomitó dos veces hoy. Está malita mi bebé. Nos tuvimos que regresar de un cumple, ni modo, a ver películas", indicó.

En sus publicaciones, la madre mostró que decidió quedarse en casa con sus hijas, optando por actividades tranquilas para acompañar la recuperación de Aria. También se aseguró de brindarle alimentos saludables como parte de su proceso de mejoría, manteniendo así su compromiso con una alimentación balanceada incluso en momentos delicados.

Ale Venturo revela que su hija estaba mal de salud

La noticia surge en medio de la atención mediática que rodea a Ale Venturo por recientes interacciones en redes sociales con Rodrigo Cuba. Sin embargo, el estado de salud de su hija ha desplazado cualquier otra conversación, generando mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes esperan que la pequeña se recupere pronto.

Ale y el 'Gato' Cuba lanzan dardos

Ale Venturo y Rodrigo Cuba confirmaron su reconciliación hace unas semanas al aparecer en un evento de reggaetón, juntos y besándose. Tras ello, la empresaria y el futbolista volvieron a mostrarse muy unidos en TikTok y, recientemente, llamaron la atención con un divertido video que parece contener indirectas.

La pareja siempre ha disfrutado de hacer videos graciosos utilizando audios virales, pero uno de los últimos ha llamado la atención, ya que muchos de sus seguidores aseguran que tendría un trasfondo y que intentarían enviar un mensaje a alguien.

Ale y Rodrigo intercambiaron roles de género para utilizar un audio de los Cómicos Ambulantes, el cual contenía frases como "Prefiero no tener cerebro a no tener calzón" y "Yo soy virgen".

El video no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes indicaron que algunas frases podrían ir dirigidas como indirecta hacia Melissa Paredes, exesposa de Rodrigo Cuba. Aunque otros señalaron que puede ser simplemente un video humorístico, sin necesidad de relacionarlo con el pasado de ninguno.

Es así que, el delicado estado de salud de Aria ha generado muestras de cariño y apoyo hacia Ale Venturo. Sus seguidores esperan una pronta recuperación de la pequeña, mientras la empresaria continúa enfocada en su cuidado y bienestar por encima de cualquier otra situación.