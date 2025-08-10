RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué le pasó?

Ale Venturo revela que su hija mayor está mal de salud y genera preocupación: "Vomitó dos veces"

La empresaria Ale Venturo generó preocupación entre sus seguidores al informar que su hija mayor, Aria, presentó malestares que obligaron a interrumpir una salida familiar para atenderla en casa.

Ale Venturo revela que su hija está mal de salud
Ale Venturo revela que su hija está mal de salud (Composición Karibeña)
10/08/2025

Ale Venturo preocupó a sus seguidores al revelar que su hija mayor, Aria, enfrenta un problema de salud. La empresaria, conocida por su marca 'La Nevera Fit', compartió en redes sociales que la menor presentó malestar mientras asistían a una celebración, lo que obligó a interrumpir la salida familiar.

¿Qué le pasó a la hija de Ale Venturo?

La situación se dio a conocer luego de que Venturo contara que tanto ella como sus hijas regresaron a casa antes de lo previsto porque Aria comenzó a sentirse mal. Según detalló, la pequeña tuvo episodios de vómito, lo que encendió la preocupación de la empresaria y la llevó a priorizar el descanso y cuidado de su primogénita.

"Aria vomitó dos veces hoy. Está malita mi bebé. Nos tuvimos que regresar de un cumple, ni modo, a ver películas", indicó.

En sus publicaciones, la madre mostró que decidió quedarse en casa con sus hijas, optando por actividades tranquilas para acompañar la recuperación de Aria. También se aseguró de brindarle alimentos saludables como parte de su proceso de mejoría, manteniendo así su compromiso con una alimentación balanceada incluso en momentos delicados.

Ale Venturo revela que su hija estaba mal de salud
Ale Venturo revela que su hija estaba mal de salud

Ale Venturo sobre conversación con Melissa Paredes por su hija: "Nadie ha parchado a nadie"
Lee también

Ale Venturo sobre conversación con Melissa Paredes por su hija: "Nadie ha parchado a nadie"

La noticia surge en medio de la atención mediática que rodea a Ale Venturo por recientes interacciones en redes sociales con Rodrigo Cuba. Sin embargo, el estado de salud de su hija ha desplazado cualquier otra conversación, generando mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes esperan que la pequeña se recupere pronto.

Ale y el 'Gato' Cuba lanzan dardos

Ale Venturo y Rodrigo Cuba confirmaron su reconciliación hace unas semanas al aparecer en un evento de reggaetón, juntos y besándose. Tras ello, la empresaria y el futbolista volvieron a mostrarse muy unidos en TikTok y, recientemente, llamaron la atención con un divertido video que parece contener indirectas.

La pareja siempre ha disfrutado de hacer videos graciosos utilizando audios virales, pero uno de los últimos ha llamado la atención, ya que muchos de sus seguidores aseguran que tendría un trasfondo y que intentarían enviar un mensaje a alguien.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se siguen luciendo juntos en redes sociales: "Estás firmando tu sentencia"
Lee también

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se siguen luciendo juntos en redes sociales: "Estás firmando tu sentencia"

Ale y Rodrigo intercambiaron roles de género para utilizar un audio de los Cómicos Ambulantes, el cual contenía frases como "Prefiero no tener cerebro a no tener calzón" y "Yo soy virgen".

El video no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes indicaron que algunas frases podrían ir dirigidas como indirecta hacia Melissa Paredes, exesposa de Rodrigo Cuba. Aunque otros señalaron que puede ser simplemente un video humorístico, sin necesidad de relacionarlo con el pasado de ninguno.

Es así que, el delicado estado de salud de Aria ha generado muestras de cariño y apoyo hacia Ale Venturo. Sus seguidores esperan una pronta recuperación de la pequeña, mientras la empresaria continúa enfocada en su cuidado y bienestar por encima de cualquier otra situación.

Temas relacionados Ale Venturo hija Melissa Paredes Rodrigo Cuba salud

Siga leyendo

Lo Más leído

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Carlos Rincón explota contra Leslie Shaw por canciones inscritas al Grammy: "Ahora mis temas son su oxígeno"

últimas noticias
Karibeña