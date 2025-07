Madre de joven golpeado en evento de Neutro se retracta y le agradece: "Te has hecho cargo de todo"

El joven peleador Daniel Díaz, quien permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de una brutal golpiza durante un evento organizado por el streamer Neutro, reapareció en una transmisión en vivo para actualizar sobre su estado de salud y agradecer el respaldo que, según dijo, recibió del organizador. Su madre también se conectó para dirigirse públicamente al influencer

Durante el streaming, Daniel reveló que continúa en proceso de recuperación, aunque ya muestra mejoras notables. Según comentó, en aproximadamente un mes se realizará nuevas placas médicas para asegurarse de que no queden secuelas. En todo momento, el joven aprovechó la ocasión para agradecer a Neutro, asegurando que sí lo apoyó cuando más lo necesitaba.

"Más que nada quiero agradecerte a ti, hermano. La gente no sabe, pero él me ha apoyado de verdad. Todos han estado hablando mal, cosas que no eran. Uno tiene que saber lo que ha pasado en realidad. Me apoyó Neutro y es un regalo", expresó Díaz durante la transmisión.

El joven también criticó la presión que sintió al regresar a su casa, señalando el asedio de la prensa. "Un caos. Yo decía: ¿qué ha pasado? Me estaban asediando en la puerta de mi casa, me llamaban y querían una entrevista como sea, pero yo vengo aquí, con el mejor: Neutro, nada más", agregó.

Por su parte, la madre de Daniel también intervino en la transmisión. Aunque en un inicio había acusado públicamente a Neutro de no brindar apoyo, esta vez reconoció su esfuerzo.

"Al ver la magnitud de las cosas, tú has sabido comportarte a la altura. Si bien es cierto no hemos tenido mucho contacto, sino a través de tu abogado, no puedo decir que no has estado al tanto de mi hijo. Hasta el día de hoy te has hecho cargo de todo", afirmó.