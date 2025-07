Flavia Laos y su polémico comentario en su cumpleaños: "¿Quieres un whisky caro o un pisco de m....?

Flavia Laos se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a un polémico comentario que realizó durante la celebración de su cumpleaños. La influencer parece haber despreciado el pisco peruano en favor del whisky, lo cual ha provocado una ola de críticas en redes sociales y cuestionamientos por parte de varios creadores de contenido.

La exnovia de Patricio Parodi celebró su cumpleaños hace unos días, y la fiesta estuvo llena de influencers, familiares de la rubia y algunas streamers como Diealis, quienes siempre tienen una cámara encendida para documentar todo lo que pasa en el momento y que sus seguidores puedan disfrutarlo en tiempo real.

Sin embargo, transmitir todo en directo puede jugar una mala pasada, y eso habría sido lo que ocurrió con Flavia. En determinado momento, Diealis le pide a la cumpleañera que le muestre dónde está la barra, porque quiere tomar algo, pero la respuesta de Flavia generó mucha controversia.

"¿Quieres un whisky caro o un pisco de m....?", dijo la rubia de forma despectiva. El comentario no pasó desapercibido y ha sido compartido en las redes de Instarándula, donde además Samuel mostró su indignación.

"Pésima la comparación. Dime que hay otra parte. No hay forma de justificar esa expresión. Puede que a Flavia no le guste el pisco, como a muchos, pero la expresión no va. Es pésima", dijo el periodista, muy impactado.