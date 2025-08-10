Roberto Guizasola se disculpó con Reimond Manco tras malos entendidos: "Es importante reconocer errores"

La relación de amistad entre Reimond Manco y Roberto Guizasola, que nació durante su paso por el Juan Aurich, quedó fracturada hace un tiempo. Aunque en el pasado compartieron camerinos, el popular 'Rei' ha revelado en varias entrevistas que el distanciamiento se produjo porque 'Cucurucho' no lo defendió de las constantes burlas de Jefferson Farfán en el programa 'Enfocados'.

Guizasola rompe el silencio y pide disculpas

En un inesperado giro, Roberto Guizasola decidió dar un paso al frente y enviar un mensaje directo a Manco a través de sus redes sociales. El exfutbolista publicó un extenso texto acompañado de una foto de ambos en su etapa en Juan Aurich, en el que expresó sus disculpas por los malos entendidos que han marcado los últimos meses.

"Si me he equivocado, pido disculpas, porque en la vida es importante reconocer los errores. Eres una persona a quien admiro y quiero, y sé muy bien cuánto te has esforzado por salir adelante. Espero algún día tener la suerte de recuperar nuestra amistad", escribió Guizasola.

En el mismo post, 'Cucurucho', aprovechó para enviar un mensaje afectuoso a la familia de Manco y recordó momentos que compartieron en el campo.

"Bendiciones para ti y toda tu familia. Te dejo esta música que nos trae muchos recuerdos antes de entrar a un campo de juego donde disfrutábamos, rey. Se despide atentamente tu jefe Cucurucho, el niño de la favela", agregó, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro.

La respuesta de Manco y sus críticas

El mensaje llegó pocos días después de que Manco se refiriera a las declaraciones de su excompañero en su programa, aunque en aquel momento anunció que respondería a profundidad más adelante. Sin embargo, dejó entrever su incomodidad:

"Cuando uno es un buen jefe quiere tener bien a su gente. La verdad es que me ha incomodado lo que has dicho, pero ya te responderé. Se las voy a dejar picando, yo no soy hipócrita, no soy falso, no soy doble cara y no me vendo por dinero. El dinero es importante, pero no es todo en la vida. Yo sí valoro mi amistad, sí soy leal, sí muero con los míos", afirmó.

Posteriormente, Manco decidió contestar directamente y fue claro en su postura. Para él, un verdadero amigo no permitiría que se le desprestigie sin intervenir. Además, acusó a Guizasola de ser cómplice de Farfán y de mantener un doble discurso.

"Si una persona a la cual tú consideras uno de tus amigos, que conoce tu casa y tu familia, está presente mientras te critican y no te defiende... Yo no permitiría que hablen de él delante de mí, pero él aplaudía, se reía, estaba validándolo así no hablara. Me denigraron y eso no me gustó. Tú eres cómplice de alguien que sale a denigrarme", expresó.

Aunque las diferencias entre ambos parecen profundas, las disculpas públicas de Guizasola podrían abrir la puerta a un diálogo que permita retomar la relación que alguna vez compartieron. Por ahora, Manco no se ha pronunciado al respecto.