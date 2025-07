Fabio Agostini y Patricio Parodi se enfrentan en vivo y sacan cara por sus canales de Kick: "Te veían 30 personas"

Patricio Parodi y Fabio Agostini tuvieron un fuerte enfrentamiento en Esto es Guerra, ya que ambos se sacaron en cara sus transmisiones en Kick. Aprovechando la presencia del streamer Diealis, los competidores decidieron hablar de sus incursiones en el mundo digital, donde habrían recibido muy poco apoyo.

Todo empezó cuando Fabio estaba hablando con Diealis y Patricio quiso intervenir en la conversación. Sin embargo, en español, le dijo que mejor no opinara porque sus transmisiones en Kick son "nefastas". Esto provocó la molestia de Patricio, quien tomó la palabra para responder directamente.

"No me hagas hablar de ti, porque no llegas ni a 100 personas", dijo Patricio, pero Fabio respondió inmediatamente, resaltando que las seis transmisiones que hizo se volvieron virales y que Diealis lo avaló.