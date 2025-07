Fabio Agostini arremete contra 'Pato' Parodi tras cercanía con Onelia: "Eres un sin códigos con Mario"

En los últimos días se viene rumoreando un posible acercamiento entre Onelia Molina y Patricio Parodi. Durante el programa de 'Esto es Guerra', el chico reality Fabio Agostini no dudó en despotricar contra el 'Pato' por no tener códigos con su amigo Mario Irivarren.

Fabio Agostini arremete contra Patricio Parodi

En el programa 'Esto es Guerra', Patricio Parodi reclamó que Fabio Agostini habría tocado una llanta en uno de los juegos de competencia que estaban realizando, ocasionando que el español pierda aquella ronda. Esto ocasionó que el ex de Mayra Goñi no dudara en arremeter contra el 'Pato' tildándolo de 'sin códigos' por supuestamente tener un acercamiento con la ex de su amigo Mario Irivarren, Onelia Molina.

"Esto va para Pato, prefiero que me quiten puntos por agarrarme un neumático que ser como tú, un sin códigos con Mario Irivarren", expresó Fabio Agostini tras perder la competencia. Después, Patricio respondió: "Ya, ya, Fabio, ya, inventa y vete riendo" y luego, para las cámaras de 'América Espectáculos' expresó: "A Fabio ya lo conocemos cómo es, ya sabemos lo desatinado que es él solo, ya lo conocemos. La gente ahí cree lo que dice cosas desatinadas para jalar más cámaras y atención"

Fabio Agostini arremete contra Patricio Parodi en 'EEG'. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/f9gfLcyI5z — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) July 4, 2025

Sobre acercamiento del 'Pato' con Onelia Molina

El programa de 'Amor y Fuego', ha mostrado un video que han podido obtener del concierto 'Cochinola' realizado en último fin de semana. Es así como se puede ver a Onelia Molina siendo abrazada por Patricio Parodi. Se puede observar como el chico reality le habla muy cercana a la ex de Mario Irivarren y ella, sonríe todo el momento.

Patricio Parodi también se mostró fastidiado con las especulaciones. En entrevista para 'América Espectáculos', el 'guerrero' dejó en claro que no hay nada romántico con Onelia.

"Me da tanta cólera cómo quieren agarrar de ingenuos al público. Pero lamentablemente son años acá, y yo ya estoy medio acostumbrado. Le hablé a 80 mujeres esa noche, entre amigas y gente que conocía. ¿Qué te ven con tu gorrito? Vamos a fastidiar con Onelia", agregó entre risas.

Finalmente, Patricio Parodi como Onelia Molina han descartado que se vaya a iniciar un romance entre ellos y solo son amigos, a pesar de las imágenes expuestas en todos los medios. Por ello, el 'Pato' ha sido criticado en 'EEG' por varios de sus compañeros como Fabio Agostini que no dudó en llamarlo 'sin códigos' por aparentemente meterse con la ex de su amigo Mario Irivarren.