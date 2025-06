Mayra Goñi confirma que Flavia no mintió y Ale Fuller no le quitó Pablo Heredia: "La ilusión se fue"

Desde hace unas semanas, las declaraciones de Pablo Heredia, Flavia Laos y Ale Fuller han causado revuelo en los medios. Ahora, Mayra Goñi ha decidido salir a contarlo todo para aclarar qué sucedió con el argentino durante los inicios de la serie 'Ven Baila Quinceañera'.

En el programa de estreno 'Ponte en la Cola' con la conducción de Ricardo Rondón y Micheille Soifer, tuvo de invitada a Mayra Goñi. La actriz decidió pronunciarse por primera vez sobre Pablo Heredia, donde Flavia Laos afirmó que ambos tuvieron una relación amorosa que fue más de un simple beso como lo afirmó el argentino.

Es así como la ex de Fabio Agostini declaró que conoció a Pablo Heredia entre los 20 o 21 años edad, que en su momento se llegó a ilusionar y como los veían juntos, la producción pensaban que mantenían una relación amorosa. Aunque si estuvieron como saliente, confirmando lo dicho en parte por Flavia Laos.

"Se malinterpretó porque nos veían todo el tiempo juntos en la novela. Todos asumían que pasaba algo, pero la verdad la sabíamos las dos" , menciona Mayra Goñi y Ricardo Rondón le pregunta: "¿Flavia se equivoca al afirmar que con Pablo Heredia tuvieron una relación de mayor tiempor?". Entonces, la actriz agrega: "Flavia no dijo que tuvimos una relación, ella dijo que nosotros estuvimos como saliendo o compartíamos mucho, ella no mintió en ningún momento".

Así mismo, Mayra Goñi también comentó sobre las declaraciones de Ale Fuller, donde afirma que ella sí habló con ella antes de que empiece a salir con Pablo Heredia de manera oficial. Además, aclaró que Fuller jamás se metió en lo que tenía con el argentino, ya que sucedió mucho tiempo después.

"Otra cosa es que digan que Ale se metió en la relación. Para nada. Fue mucho tiempo después que Ale empezó una relación con Pablo. En su momento supo que yo tuve algo con él y me preguntó y me dijo: 'Mayra, ¿te molesta?'. Para nada porque, así como me ilusioné, en poco tiempo la ilusión se fue. Había pasado tiempo", señala finalmente.