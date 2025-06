Melissa Klug minimiza a Evelyn Vela tras sus críticas: "Siento lástima por ella, no existe para mí"

Melissa Klug y Evelyn Vela siguen protagonizando un enfrentamiento que parece no tener fin. Esta vez, la 'Blanca de Chucuito' decidió responder con todo a las recientes críticas que lanzó su examiga durante un live en TikTok.

Melissa Klug no se quedó callada y decidió responder un mensaje directo a través de WhatsApp al programa "América Hoy", tras ser consultada por las provocaciones de Evelyn Vela en un reciente en vivo de TikTok. La empresaria dejó claro que ya no le interesa lo que Evelyn diga sobre ella.

"¡Pobrecita, en serio! Ya no sabe qué hablar de mí... siento tanta lástima por ella. Sus comentarios los tomo de quien viene y ella no existe para mí" , expresó Melissa con evidente molestia.

Melissa Klug responde tras declaraciones de Evelyn Vela. (América Hoy)

Además, utilizó sus estados de WhatsApp para publicar frases que muchos interpretaron como indirectas hacia su examiga. La polémica entre ambas sigue encendiendo las redes.

Melissa lanza fuertes mensajes en sus redes sociales. Luego de su declaración, Melissa compartió en sus historias de WhatsApp reflexiones que varios seguidores tomaron como dardos para Evelyn.

En uno de los mensajes escribió: "Con el tiempo aprendes a frenar la lengua, y no reaccionar cada vez que escuchas o ves algo que no te gusta. Aprendes a alejarte, evitar lugares, situaciones y personas que no valen la pena como para perder tu tiempo y energía, nada más sanador que eso".

En otro texto, fue más directa y habría dejado claro que ella prefiere mantenerse al margen de la polémica, por lo que habría pasado en la vida de Evelyn Vela.

"Hay momentos en los que la tentación de responder con la misma moneda es fuerte. De devolver cada falta de respeto, cada gesto cruel. Pero entonces me detengo, observo. Veo sus vidas, sus batallas, y entiendo que el mundo ya les ha dado suficiente castigo. Algunas guerras no se pelean con palabras, sino con silencio" , se lee.

Melissa también habría recalcado que ya no está dispuesta a seguir el juego y que, a pesar de las provocaciones, seguirá adelante con su vida.

Por su parte, Evelyn Vela también había dado que hablar con un fuerte descargo en TikTok. Todo empezó cuando una usuaria la comparó con Melissa, lo que hizo que la 'Reina del Sur' explotara en vivo.

"¿Me pinto de santa? Escúchame mamita, nunca me he metido con hombres casados, nunca le he sacado plata a ningún hombre. Gracias a Dios, porque mi papá tiene plata. Y yo abro mi boca y a mí me dan todo. Esa es la diferencia de tu amiga y yo. Besos y el karma existe", comentó Evelyn.