Evelyn Vela explota ante posible reencuentro con Melissa Klug: "Esa amistad quedó en la basura"

Evelyn Vela no se guarda nada. La conocida empresaria volvió a hablar fuerte y claro sobre su relación rota con Melissa Klug. Esta vez, lo hizo en pleno programa en vivo de "América Hoy", donde dejó claro que no quiere saber nada más de su examiga.

Evelyn Vela volvió a lanzar fuertes declaraciones contra su examiga Melissa Klug. Esta vez, la popular 'Reina del Sur' fue invitada al programa "América Hoy" para hablar sobre las amigas de la farándula que ahora son enemigas.

Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', trató de ponerle un poco de picante a la entrevista. En medio de la conversación, le lanzó una pregunta que dejó a todos en el set con la boca abierta.

"Al mismo estilo de 'Esta Noche', ¿permitirías que ingrese en este momento, por favor, Melissa Klug?" , preguntó Giselo en tono de broma. La respuesta de Evelyn fue inmediata y sin filtros. "Ay por favor, yo no entro en juegos estúpidos, de verdad... Ojo que yo no tengo miedo a nadie" , soltó con seriedad.

Pero eso no fue todo. Giselo volvió a insistir, pero la respuesta de Evelyn mostró su evidente incomodidad y molestia por la pregunta.

"¿Entonces sí permitirías?", cuestionó Edson. Y Evelyn lo cortó rápido: "¿Que ingrese para qué? No entiendo. A mí me invitaron, cuando la quieran invitar a ella, la invitan a ella", respondió, dejando claro que no quiere cruzarse con Melissa ni por casualidad.