¡Fuego cruzado! Evelyn Vela arremete contra Melissa Klug: "Se metió con mi hija, el karma existe"

Evelyn Vela sorprendió en una transmisión en vivo por TikTok al lanzar varias indirectas, y no tan indirectas, a su examiga Melissa Klug. Todo empezó cuando leyó un comentario que decía que era "igual o peor" que la 'Blanca de Chucuito'.

Evelyn Vela explota en TikTok tras ser comparada con Melissa Klug

Evelyn Vela volvió a dar de qué hablar. Esta vez, la exreina de belleza se despachó con todo contra su examiga Melissa Klug durante una transmisión en vivo en TikTok. La popular 'Reina del Sur' no se guardó nada y respondió fuerte a los seguidores que la compararon con la 'Blanca de Chucuito'.

En el live, Evelyn leyó un comentario que decía: "¿Por qué te das de santa?... Criticas a Melissa y tú eres igual o hasta peor". Ante esto, ella reaccionó sin pelos en la lengua. "¿Me pinto de santa? Escúchame mamita, nunca me he metido con hombres casados, nunca le he sacado plata a ningún hombre. Gracias a Dios, porque mi papá tiene plata. Y yo abro mi boca y a mí me dan todo. Esa es la diferencia de tu amiga y yo. Besos y el karma existe", soltó Evelyn, encendiendo la polémica.

Evelyn acusa a Melissa de meterse con su hija. El tema subió de tono cuando una seguidora le preguntó por su amistad con Melissa. Evelyn no dudó en aclarar por qué ya no quiere saber nada de ella.

"Cuando uno se mete con tus hijos, esa persona no sirve, es una basura. Y ella se metió con la mía así que no lo puedo permitir", respondió molesta.

Otra usuaria le consultó si era cierto que su hija le quitó el novio a la hija de Melissa. Fiel a su estilo, Evelyn respondió.

"Jamás, ellas alucinan si te contara... Más bien dile que mi madrina cuándo va a ir para leerle las cartas nuevamente a sus casas, para que les hagan los baños para que los maridos regresen con ellas ja, ja, ja", aseveró. Aunque aclaró que por ahora no piensa contar todos los detalles. "No le saco los trapitos, corazón, porque si le sacase, imagínate, sacaría todo lo que tengo, pero hasta el día de hoy no he dicho nada", afirmó.

Evelyn aclara en televisión presuntas indirectas

Tras el escándalo en redes, Evelyn fue invitada a "América Hoy" para aclarar sus declaraciones. Ahí explicó que el en vivo lo hizo cuando iba al cementerio a dejar flores a su hija. Afirmó que estaba tranquila y que últimamente no ha estado saliendo a fiestas.

También aprovechó para aclarar que no hablaba directamente de Melissa al decir que no le gustan los hombres casados ni los regalos de hombres.

"Yo jamás le voy a pedir plata a un hombre, porque yo trabajo. Si quisiera algo se lo pido a mi padre que es el único hombre que me lo da o a mi mamá. A mí no me gustan los regalitos de los hombres, zapatos, carteritas. Yo me los compro", afirmó y sobre la presunta indirecta a alguien sobre meterse con hombres casados dijo: "No, jamás. Nunca en mi vida me he metido con un hombre casado, ni lo haría", sentenció.

Finalmente, cuando le pidieron si permitiría que Melissa Klug entre al set, Evelyn cerró con broche de oro sus declaraciones.

"Ay, por favor, yo no entro en juegos estúpid*s de verdad", sentenció Evelyn Vela, dejando claro que no permitiría un encuentro de "reconciliación" con Melissa Klug.

Evelyn Vela dejó claro que no piensa reconciliarse con Melissa Klug y que la distancia entre ambas es definitiva. Aunque intentó suavizar algunas de sus declaraciones, sus frases en TikTok y en televisión demuestran que la tensión entre las examigas sigue más viva que nunca. La guerra de indirectas, al parecer, está lejos de terminar.