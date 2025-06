Melissa Klug minimiza las provocaciones de Evelyn Vela tras junte con Pamela López: "Que hable lo que quiera"

Melissa Klug parece estar cansada de que cada vez le mencionen a su exmejor amiga, Evelyn Vela. Por ello, la empresaria aseguró que no volverá a hablar de la 'Reina del Sur' y le dejó carta libre para que diga lo que quiera, ya que no le responderá más.

El último fin de semana, Evelyn Vela estuvo celebrando el cumpleaños de Pamela López en la discoteca 'La Cueva de KittyPam', y ambas confesaron que estarían empezando una amistad que haría temblar a la farándula peruana.

En ese sentido, una reportera de 'América Hoy' se comunicó con Melissa para preguntarle su opinión sobre el junte de Evelyn y Pamela, con quienes ha tenido diferencias en el pasado. Recordemos que con Pamela tuvo problemas por Christian Cueva, mientras que con Evelyn aún no queda claro por qué terminaron su amistad.

La respuesta de Melissa Klug fue contundente, ya que minimizó su pasada amistad con Evelyn, indicando que nunca ha tenido la necesidad de hablar de ella para salir en los medios de comunicación, por lo que le dejó carta abierta a la empresaria chicharronera para que se siga despachando donde desee.

"No, mamacita, mejor que hable lo que quiera. Yo jamás, y pueden revisar, nunca me he sentado en algún canal a hablar de ella, nunca lo he necesitado, y a estas alturas, mucho menos, pues. Que hable ella lo que quiera. Yo le mando bendiciones", respondió Melissa por WhatsApp.