Evelyn Vela MINIMIZA a Samahara y defiende a su hija: "Anne no necesita de escándalos para comer"

Evelyn Vela no se quedó tranquila luego de que Samahara Lobatón atacara directamente a su hija Anne Thorsen, acusándola de haberle robado el novio a su hermana Melissa Lobatón. Evelyn defendió a capa y espada a su engreída y lanzó fuertes indirectas contra la hija de Melissa Klug.

Evelyn Vela saca cara por su hija y destruye a Samahara

La mañana de ayer, Samahara declaró para el programa América Hoy y desató polémica, ya que acusó a la hija de Evelyn Vela de haber roto la amistad con su madre, Melissa Klug, por haberse metido con el novio de su hermana.

Sin embargo, estos comentarios no le hicieron gracia a Evelyn Vela, quien salió a defender con toda su artillería a su hija. Según dijo, su hija no pertenece a la farándula y minimizó la acusación en su contra de ser una "robanovios".

"No puedo poner a mi hija en el mismo nivel. Anne es educada, estudiosa y no necesita de escándalos para poder comer, ella tiene una imagen muy limpia. Yo estoy en la TV por 'loca', no porque coma de esto. ¿Quién entiende a esa chiquita, no? Dice que era su ex, entonces, ¿cómo le quitó algo?", dijo Evelyn en diálogo con el diario Trome.

En esa misma línea, fue consultada sobre la acusación de que su hija no respeta códigos con sus amigas. Evelyn no soportó y lanzó un dardo directamente contra Samahara, asegurando que no tiene tiempo para responderle porque está ocupada.

"Dime con qué cara pueden hablar ellas de códigos, ja, ja, ja. Que hable lo que quiera, para pelear se necesitan dos y yo estoy ocupada trabajando, produciendo", agregó.

Finalmente, aseguró que su hija está tranquila y no se ha sentido afectada por los comentarios de Samahara Lobatón, ya que los toma "de quién vienen".

La acusación de Samahara contra Anne

La influencer conversó con un reportero de América Hoy para defender a su madre y terminó confesando que el verdadero motivo por el que se distanció de Evelyn Vela fue un problema de amores entre las hijas de ambas.

"La hija de Evelyn se metió con el exenamorado de mi hermana. Nosotras hemos crecido juntas toda la vida. Pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento, mi mamá jamás se alejó de sus hijos, y ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana", dijo Samahara en un inicio.

La novia de Bryan Torres aseguró que Anne Thorsen no tuvo códigos con Melissa Lobatón y que, por ese motivo, Melissa Klug y todas sus hijas decidieron marcar distancia con Evelyn Vela y todo su entorno.

Además, Samahara indicó que Melissa Lobatón le reclamó a Anne por haberse metido con el exnovio y que ella lo negó todo. "¿Qué se puede esperar si, en verdad, no tiene códigos?", se cuestionó Samahara.

Es así que, Evelyn Vela arremetió duramente contra Samahara Lobatón en defensa a su hija Anne. Además, indicó que ella no se ha sentido aludida en absoluto debido a que no pertenece a la farándula.