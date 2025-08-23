Marisol comparte conmovedor mensaje tras dolorosa pérdida: "Con el corazón destrozado"

La artista Marisol ha formado una carrera musical de grandes éxitos en más de 25 años, donde han pasado varios compañeros musicales en su grupo. Es así como ahora, la 'Faraona' se acaba de enterar de la terrible pérdida de un amigo cercano que trabajó con ella.

Su conmovedor mensaje

Por medio de sus redes sociales, Marisol compartió una triste noticia que sucedió de manera inesperada. La reconocida cantante dedicó un conmovedor mensaje de despedida a su ex animador Carlos Cruz, con quien había formado una fuerte amistad y lo apoyaba en cumplir sus metas.

"Ha sido tan inesperada esta noticia que me a sido difícil aceptar su partida, estuve todo el día esperando que alguien llame y diga que todo a sido una equivocación antes de hacer esta publicación, pero a esta hora y viendo todos los mensajes que han dejado tus amigos y familiares en tus redes, me duele tanto aceptar la realidad de que ya no está más con nosotros en este mundo", expresó.

Así mismo, la cantante de cumbia señala que le faltarían palabras para describir todo lo que siente tras su partida. Recuerda varios momentos que pasaron juntos y el agradecimiento que siempre tuvo hacia su persona.

"Gracias por todas nuestras carcajadas, por su apoyo moral, sus consejos, sus ocurrencias, fue un gran ser humano, un excelente hijo, buen padre y excelente profesiona (...) Hoy con el corazón destrozado me toca despedirme solo será un hasta pronto. Descansa en paz Carlos Cruz De La Cruz mi querido Ochape", señaló.

Sobre Marisol

La cantante Marisol ha sido llamada la 'Faraona de la Cumbia' donde ha resaltado el gran talento que tiene en la música a través de los años. Conquistando con varios de sus éxitos musicales y el cariño del público. Aunque, actualmente se encuentra en una polémica debido a enfrentamientos con Leslie Shaw aún después de haber hecho colaboraciones musicales.

Hace poco, anunció el lanzamiento de una nueva colaboración musical, con quien respondería a la 'gringa' y sería todo un éxito. La intérprete de "La Escobita" se lanza con todo y promete responder con fuerza.

Finalmente, la artista viene avanzando con varios de sus proyectos musicales, pero hace unas horas recibió una triste noticia. Su antiguo animador Carlos Cruz falleció de manera inesperada y con un profundo dolor en el corazón, le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales recordando cuando formó parte de su orquesta.