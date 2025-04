Thamara rompe su silencio tras agredir a su madre Verónica Alcalá: "Ella debería estar presa"

En la más reciente edición del programa Amor y Fuego, Rodrigo González sorprendió al público al revelar una conversación privada entre Thamara Medina Alcalá y una seguidora del espacio televisivo. El intercambio surgió luego de que la joven fuera cuestionada por la agresión contra su madre, Verónica Alcalá, episodio que se viralizó rápidamente en redes.

La respuesta de Thamara reflejó un fuerte resentimiento hacia su progenitora, justificando sus actos al referirse a experiencias personales del pasado. En su mensaje, dejó entrever que lo ocurrido con Verónica fue parte de un conflicto mucho más profundo, sugiriendo que solo su entorno conoce la verdadera magnitud de lo vivido en su hogar.

"Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mi y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mi y toda la gente solo sabe el infierno que a mi me ha hecho pasar. Muy fácil es criticar sin saber ni la historia. La famosa es Alejandra, no yo. Nadie sabe lo que ha pasado", es el mensaje que Rodrigo leyó, indicando que es la respuesta de Thamara ante la polémica.