¡Desmienten todo! Pamela López y Tenchy Ugaz se reencuentran EN VIVO y así reaccionaron: "Hermana"

Pamela López volvió a presentarse en el programa 'Esta Noche', donde protagonizó un inesperado reencuentro con el exfutbolista 'Tenchy' Ugaz. El momento fue emotivo y captó la atención de los televidentes, ya que ambos fueron señalados en las últimas semanas por una presunta relación sentimental que ahora desmienten categóricamente.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, López habló sobre los conflictos que enfrenta con su aún esposo, Christian Cueva. Sin embargo, el foco se centró en su reencuentro con Ugaz, con quien mantuvo una amistad que fue cuestionada tras las declaraciones de Melissa Klug en el programa 'El Valor de la Verdad'.

Melissa Klug reveló que, según Christian Cueva, su esposa Pamela habría mantenido una relación clandestina con Tenchy Ugaz, incluso cuando él aún estaba vinculado con Sara Manrique. Estas acusaciones desataron polémica en la farándula local y afectaron la imagen de López y Ugaz.

Ambos aprovecharon la aparición televisiva para negar rotundamente cualquier tipo de romance entre ellos. López explicó que su distanciamiento de Ugaz fue por respeto a su matrimonio y no por problemas personales. En todo momento defendió la naturaleza amistosa del vínculo que los unía.

"Porque se decían muchas cosas, había gente que hablaba cada cosa, entonces por respeto, porque siempre fui respetuosa con mi relación, no terminé (la amistad)", explicó.

Por su parte, 'Tenchy' Ugaz lamentó que se haya hablado de su relación con Pamela sin pruebas. Mostró su incomodidad con las versiones difundidas por Melissa Klug, asegurando que lo involucraron injustamente en un tema que ha afectado su vida privada.

"A mí me incomoda, todo salió el domingo por la señora Melissa Klug, que 'me comentó' 'que me dijeron', y de eso vivimos... estás saliendo a demostrar algo sin pruebas y estás incomodando a terceras personas, en el caso de Pamela y mi persona", indicó respaldando la versión de Pamela López.