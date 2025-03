Ex de Paul Michael, salsero de Pamela López, revela nuevas pruebas de violencia: "Me rompió la casa"

El romance entre Pamela López y Paul Michael, integrante de Combinación de La Habana, ha puesto al cantante en el ojo público. Sin embargo, este nuevo interés mediático ha hecho que desde España, su aún esposa, Sofía Delgado, hable sobre su pasado. La joven expuso detalles de los episodios de violencia que habría sufrido a su lado y denunció su falta de compromiso con su hija.

En la reciente emisión de Magaly TV: La Firme, Sofía Delgado aseguró que Paul Michael tiene dos denuncias por agresión en su contra. Como prueba, mostró una fotografía de su cuello con marcas visibles de estrangulamiento, presuntamente ocasionadas por el cantante.

"Él es problemático, tiene dos denuncias acá. La primera fue porque me mordió la mano, me cogió y me tiró contra la mesa. Las vecinas que viven en el mismo piso llamaron a la policía", reveló en el programa de Magaly Medina.