¿Luis Fernando está celoso del salsero Paul Michael? Esto dijo el ex saliente de Pamela López

En los últimos días, Pamela López ya no ha sido vista con Luis Fernando Rodríguez en fiestas nocturnas, sino que ahora la nueva influencer estaría saliendo con el 'colágeno' Paul Michael. Desde entonces, el 'Diablo' habría sido desplazado por ella y él revela si está celoso del joven salsero.

Desde que Pamela López se viene luciendo con el salsero Paul Michael de la Combinación de la Habana, muchos se preguntan que fue Luis Fernando Rodríguez. Como lo mencionó antes la aún esposa de Christian Cueva, ellos estaban conociéndose como salientes para ver si podría funcionar una relación amorosa y parece que no habría tenido resultados, quedando solo como amigos.

Durante una entrevista, Luis Fernando Rodríguez quiso responder para las cámaras de 'Amor y Fuego'. El popular 'El Diablo' contó detalles de cómo se ganó este famoso apodo y después, habló sobre su amiga. Además, reveló si sentiría celos del nuevo saliente de ella.

"Ayer me dijo, mi prioridad son mis hijos y es verdad. Ella ha sido padre y madre para sus hijos durante todos estos meses (¿Seguirás siendo amigo de Pamela?) Si, claro que sí, la amistad no se pierde (¿No se pone celoso del chibolo?) Sinceramente no lo conozco, no tengo qué opinar (pensábamos que se iba a quedar contigo) Es mi amiga, voy apoyarla siempre, al igual que mi familia, mis amigos, al igual que la mamá de mis hijos, mis hijos, siempre voy a estar para ellos", expresó.