Jefferson Farfán rompe su silencio sobre matrimonio con Xiomy Kanashiro: "Muy rápido"

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue dando de qué hablar. Luego de confirmar que han retomado su romance, la pareja sorprendió con un viaje a Europa. A su regreso a Lima, el exfutbolista brindó detalles sobre su relación y respondió a las constantes indirectas de sus exparejas.

En su reciente llegada a la capital, Jefferson Farfán fue abordado por el programa "Amor y Fuego", donde habló sobre su relación con Xiomy Kanashiro. Según explicó, el viaje a Europa tuvo como objetivo asistir al partido de despedida de su amigo Diego Rivas, pero también sirvió para relajarse en pareja.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron si estaba pensando en matrimonio con la bailarina. Asimismo, con una sonrisa, la 'Foquita' aseguró que prefieren llevar la relación con calma.

"Muy rápido, muy rápido. No, estamos yendo paso a paso y gracias a Dios ahorita todo está marchando muy bien", afirmó. Además, no dudó en reconocer que está enamorado: "(¿Sientes que te enamoraste esta vez?) Sí, obvio", agregó.

Desde que Jefferson Farfán confirmó su relación con Xiomy Kanashiro, varias de sus exparejas han salido a pronunciarse. Delany López aseguró que tuvo un vínculo con el exjugador, Melissa Klug podría referirse a él en "El Valor de la Verdad", y Darinka Ramírez respondió preguntas sobre él en redes sociales.

Por su parte, Xiomy Kanashiro destacó que su felicidad no depende de una "oficialización" pública y que su relación con Farfán se basa en el bienestar mutuo. Aunque, cuando le consultaron sobre Delany López, la bailarina prefirió no dar detalles y restarle importancia a los comentarios.

"La oficialización no tiene nada que ver, no tenemos que salir con un papel. Estamos muy contentos y felices. Las críticas las recibimos de la mejor manera", señaló en primer lugar. Y sobre Delany, respondió: "Hay gente que no conozco, no hablo de gente que no conozco", sentenció.