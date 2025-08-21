¿Oficializaron? Hugo García e Isabella Ladera se lucen más cariñosos que nunca en evento de Miami

Hugo García e Isabella Ladera siguen alimentando los rumores de una posible relación sentimental, debido a que la noche de ayer asistieron juntos a un evento en Miami, donde se mostraron más cariñosos que nunca, e incluso parecían una pareja muy bien consolidada. Las recientes imágenes han generado especulaciones sobre una posible oficialización.

¿Hugo e Isabella confirman romance?

La tarde de ayer, ambos influencers compartieron a través de sus redes sociales todos los preparativos que estaban haciendo para asistir a lo que parecía ser el evento de una marca en el que ellos eran invitados. Sin embargo, llamó la atención su paso por la alfombra gris.

Mientras Isabella compartió varias imágenes de ella posando sola con el banner detrás, Hugo solo compartió una foto y un video, y en ambos aparece junto a la influencer venezolana, lo cual demuestra lo mucho que la considera.

Por otro lado, llamó mucho la atención que Hugo e Isabella pasaron muy juntos; incluso él la tomó de la cintura en varios momentos, mientras ella recostaba su cabeza en el pecho del ex chico reality. Los dos se mostraban muy sonrientes y felices, además de desbordar una química notoria.

Hugo García e Isabella Ladera más cariñoso que nunca

Los comentarios sobre una posible oficialización del romance no se hicieron esperar y los conductores del programa América Hoy aseguraron que ya están demorando en confirmar un romance, aunque Janet dijo que a Isabella le interesan solo los hombres con mucho dinero, y que Hugo posiblemente no cumpliría ese requisito.

¿Isabella es interesada?

Hace unas semanas, la modelo venezolana abrió una caja de preguntas en su Instagram, y varias personas se animaron a consultarle por distintos aspectos de su vida cotidiana. Sin embargo, una pregunta llamó la atención, especialmente por estar vinculada directamente a su vida sentimental.

"¿Saldrías con alguien que no sea famoso ni tenga dinero?", le consultaron. La respuesta de Isabella no se hizo esperar y dejó sorprendidos a muchos. Además, dejó claro que no le importa la opinión de los demás respecto a sus aspiraciones.

"Que no sea famoso, re sí; pero que tenga menos que yo, no. Porque un hombre frustrado solo da problemas. Funenme si quieren" , escribió Isabella.

De esta manera, las recientes apariciones de Hugo García e Isabella Ladera han despertado gran curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan una confirmación oficial de su romance. Mientras tanto, ambos continúan compartiendo momentos juntos que alimentan las especulaciones sobre una relación cada vez más evidente.