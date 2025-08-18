Hugo García acompaña a Isabella Ladera en un importante momento: "Lo mejor para ti, siempre"

Hugo García e Isabella Ladera vuelven a encender los rumores de una posible relación, ya que el ex chico reality asistió a la inauguración del salón de belleza de la influencer venezolana. Además, Hugo estuvo apoyando a Isabella en los últimos detalles para la apertura del local y fue expuesto en redes.

Hugo más feliz que nunca junto a Isabella

Hace unas horas, Isabella compartió en Instagram cómo iba quedando todo para la inauguración de su salón, que se llama 'Isla'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una historia en la que Hugo aparece limpiando un espejo con mucha dedicación.

El creador de contenidos Ric la Torre también expuso esto en su cuenta de TikTok, bautizando a Hugo como "Esperancito" y asegurando que él e Isabella están viviendo un bonito momento de crecimiento personal, aunque cada uno de forma individual.

Horas más tarde se llevó a cabo la inauguración del salón de Isabella, a la que asistieron varios amigos e influencers. La presencia de Hugo fue crucial y, a través de historias, mostró lo orgulloso que se siente de la venezolana por esta nueva etapa en su vida.

Ambos compartieron algunas fotografías juntos, y hubo momentos en los que Hugo le deseó los mejores éxitos a la influencer: "Lo mejor para ti, siempre", escribió con un corazón marrón, además de publicar algunas historias del evento en general.

Hugo García e Isabella Ladera

Isabella confiesa que le gustan los hombres adinerados

Isabella Ladera ha remecido las redes sociales con una reciente respuesta sobre sus aspiraciones en cuanto a una relación. La influencer venezolana dejó claro que no podría considerar como novio a un hombre que no tenga dinero, ya que para ella eso es muy importante. ¿Hugo García aún tendrá oportunidad con ella?

La modelo venezolana abrió una caja de preguntas en su Instagram, y varias personas se animaron a consultarle por distintos aspectos de su vida cotidiana. Sin embargo, una pregunta llamó la atención, especialmente por estar vinculada directamente a su vida sentimental.

"¿Saldrías con alguien que no sea famoso ni tenga dinero?", le consultaron. La respuesta de Isabella no se hizo esperar y dejó sorprendidos a muchos. Además, dejó claro que no le importa la opinión de los demás respecto a sus aspiraciones.

"Que no sea famoso, re sí; pero que tenga menos que yo, no. Porque un hombre frustrado solo da problemas. Funenme si quieren", escribió Isabella.

Es así que, la presencia de Hugo García en la inauguración del salón de Isabella Ladera confirma la cercanía entre ambos. Entre sonrisas y gestos de apoyo, la pareja vivió un momento especial, dejando entrever una conexión que podría consolidarse más allá de la amistad.