Magaly critica a Tilsa por decir que el caso de Korina es una cortina de humo: "Su opinión no cuenta"

Magaly Medina destrozó a Tilsa Lozano por opinar en contra sobre el caso de Korina Rivadeneira, ya que lo calificó de cortina de humo. La conductora de ATV indicó que Tilsa no estaría pensando con claridad, y que sus opiniones no tienen importancia ni impacto, ya que su programa no tiene buen rating.

Magaly minimiza las opiniones de Tilsa Lozano

Hace unos días, Tilsa Lozano indicó que el caso de Korina le parece particular, ya que la justicia actuó con mucha rapidez y se pronunciaron diversas autoridades, como el Ministerio de la Mujer (MIMP), la Fiscalía, la alcaldía de Surco, y hasta la Policía, ya que el bailarín que tocó a Korina ha sido intervenido.

"Personalmente, me parece una exageración, y me parece que una vez más es una chiqui cortina de humo, porque cuántas mujeres hay que son golpeadas y hasta el día de hoy (...) el chico que la tocó debe pagar una multa o ser penado, pero que lo saquen enmarrocado me parece una exageración", dijo la exesposa de Jackson Mora.

Los comentarios de Tilsa no le cayeron nada bien a Magaly, quien alegó que las agresiones que vivió Korina no pueden ser justificadas bajo ningún motivo, y cuestionó las opiniones de Tilsa, indicando que su opinión no debería ser tomada en cuenta por lo equivocada que podría estar.

"¿Cómo va a ser una cortina de humo? Ella nunca ha tenido que enfrentar una cámara para dar una opinión, porque como la ven cuatro gatos, su opinión no trasciende. Es una de las inimputables en la televisión, jamás la demandarán por nada de lo que diga, porque es como si un loquito hablara ", respondió.

Finalmente, dijo que los conductores de televisión tienen una gran responsabilidad al opinar respecto a temas de actualidad, y que ella debería asumir ese rol como tal. "No puedes decir que la justicia es la vulgaridad que dice (...) encima, grita como callejonera", indicó.

¿Qué pasó con Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira vivió un desagradable momento durante una presentación en el espectáculo 'Dioses del Circo'. La modelo fue invitada al escenario como parte del show, pero terminó siendo víctima de un acto que muchos han calificado como inapropiado. Un bailarín se acercó de forma brusca y se sobrepasó con ella, generando la incomodidad del público.

Visiblemente afectada, Korina rompió su silencio en sus redes sociales y luego en televisión, donde confesó lo mal que se sintió tras lo ocurrido. Incluso se le quebró la voz al recordar la situación. Afirmó que se sintió vulnerable y sin saber cómo reaccionar ante el comportamiento del artista, lo cual desató la indignación de sus seguidores.

Diversas figuras de la televisión, como Magaly Medina, expresaron su rechazo ante lo sucedido. Magaly fue una de las más duras en criticar el show, calificando el acto como una falta de respeto hacia Korina. Además, cuestionó la producción del espectáculo por permitir ese tipo de contenido frente al público.

Es así que, Magaly Medina dejó en claro que no tolerará comentarios que minimicen una denuncia tan seria como la de Korina Rivadeneira. Además, cuestionó la falta de relevancia de Tilsa Lozano en televisión y pidió más responsabilidad al opinar sobre temas de violencia.