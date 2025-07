"No estuve tomando": Papá de Alejandra Baigorria aclara accidente en moto y responde a rumores

Sergio Baigorria, padre de la empresaria Alejandra Baigorria y actual alcalde de Chaclacayo, habló tras el accidente en moto que sufrió el viernes 11 de julio. A través de un video en sus redes sociales, aclaró cómo ocurrieron los hechos y desmintió con fuerza los rumores que lo acusaban de haber estado ebrio.

"La verdad es que tuve un mal día. Estuve desde temprano en la Municipalidad, alrededor de las 8 de la mañana (...) Salí en moto y en una esquina tuve... no sé qué realmente ha pasado" , explicó visiblemente afectado.

El padre de Alejandra aseguró que todo fue un accidente y que no recuerda bien qué ocurrió en ese momento. Cree que se descompensó o que algo inesperado en el camino causó la caída.

"Tuve una descompensación, algo sucedió, una piedra en el camino que no estaba prevista. Felizmente, estoy bien. No jueguen con la salud de las personas. No es agradable. Hemos pasado malos momentos", dijo con seriedad. Además, indicó que su estado de salud es estable, pero aún está a la espera de algunos exámenes médicos. "Como digo, estamos esperando resultados", añadió.