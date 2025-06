¿Se cruzarán? Flavia Laos disfruta viaje a Europa y podría encontrarse con Ale Fuller tras presunto distanciamiento

¡Vacaciones por todo lo alto! Flavia Laos se encuentra disfrutando de un increíble viaje por Europa, mientras que Ale Fuller también anda recorriendo el mundo. Esto ha despertado las dudas de muchos fans que se preguntan si las exmejores amigas llegarán a cruzarse en algún destino.

Flavia Laos y Ale Fuller decidieron viajar al extranjero tras la polémica que las involucró tras las revelaciones de Pablo Heredia. Desde hace un buen tiempo no se les ve juntas, y ahora ambas están recorriendo diferentes destinos fuera del país. Los fans se preguntan si habrá reencuentro o si su amistad quedó en el pasado.

Flavia Laos disfruta de Europa a lo grande. Flavia Laos hizo maletas y se fue a Europa junto a su hermana Kiara Laos. Su primera parada fue Amalfi, en Italia, un lugar famoso por sus playas y paisajes de ensueño. La influencer aprovechó el sol y no dudó en compartir fotos desde un yate.

Luego, siguió su ruta turística por Positano, uno de los destinos más top entre las celebridades. Y como si fuera poco, Flavia viajó a Ibiza, donde disfrutó de un concierto de Ozuna en el famoso local Ushuaïa Ibiza. También visitó la discoteca Universe, que tiene capacidad para más de 10 mil personas.

En sus historias de Instagram, la modelo Flavia Laos mostró que no piensa parar la diversión en su viajecito por Europa.

Ale Fuller mantiene en secreto su destino. Mientras tanto, Ale Fuller también está de viaje, pero sigue jugando al misterio. En sus redes sociales ha ido dejando pistas, pero sin decir exactamente a dónde se dirige. Sus seguidores le hicieron varias preguntas y ella respondió una por una.

Cuando alguien le dijo que seguro estaba en Venecia, Ale comentó: "Lo feliz que fui ahí... Pero no es Venecia esta vez" . Otro fan le preguntó si estaba en Ibiza y ella respondió: "No, pero es cierto que ahí también fui muy feliz" . Sobre un posible paso por Dubái, Ale dijo: "Solo para tomar el último vuelo".

Desde el programa "América Hoy", Valeria Piazza dio su opinión sobre esta supuesta distancia entre Ale y Flavia. La conductora recordó que ambas pasaron por muchas idas y venidas en su amistad, pero esta vez cree que la relación ya no tiene arreglo.

"Me da muchísima pena toda esta situación, porque recordemos que ellas se pelearon tantos años, después se amistaron, viajaron juntas. Yo decía: 'Ya son amigas, nuevamente, las pinkys'. Pero después de todo lo que ha pasado, toda la polémica, yo creo que esta amistad ahora sí llegó a su fin" , dijo Valeria.

Con respecto al misterio del destino final de Ale Fuller, Valeria especuló que podría dirigirse a destinos más exóticos como Bora Bora o Maldivas, por su escala en Dubaí.

"Ahora que Ale Fuller ha tomado el último vuelo en Dubai, ya no se está yendo a Europa. Seguro se está yendo a estas playas paradisíacas, puedes ser Bora Bora, Maldivas, porque si tú haces escala en Dubai o en Qatar es para irte a ese tipo de destinos", recordó Valeria, mencionando incluso su propia luna de miel en un país africano: "(¿Tú has hecho escala?) Sí, sí, sí. He hecho escala para mi luna de miel que fueron 42 horas de vuelo, para irnos a Seychelles".