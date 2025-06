Ale Fuller niega que terminó con Pablo Heredia por Alondra García: "El polígrafo está mal calibrado"

Durante las confesiones de Pablo Heredia en 'El Valor de la Verdad', afirmó que Alondra García Miró fue la causante del fin de su romance con Ale Fuller. Ahora, la joven actriz lo niega totalmente e incluso, afirma que la expareja de Paolo Guerrero es su amiga de hace muchos años.

En una entrevista con el programa de espectáculos 'Amor y Fuego', la actriz Ale Fuller salió a declarar por primera vez sobre las supuestas verdades de Pablo Heredia. Es así como la joven negó que haya terminado con el argentino en el 2028 por conversaciones con la modelo y expareja de Paolo Guerrero.

Además, reveló que son otros motivos por la cual llegó el fin de su romance. Es así como cree que su expareja desconoce por qué terminó con él o el polígrafo no estaría bien realizado.

Incluso, la joven actriz de la antigua serie 'Ven, Baila Quinceañera' afirma que Alondra García Miró es una amiga desde hace muchos años. Así que la modelo no sería la causante del fin de su romance con el argentino.

La actriz desconoce la razón por la cual el argentino salió a declara todo sobre su relación después de tantos años, aunque cree que tal vez pudo haber necesitado mucho el dinero.

"Quiero creer que es por dinero, creo que sería el camino más entendible, porque si no significa que está lucrando con el dolor ajeno y no quiero creer que está llegando a eso. Me parece que es muy poco acertado gestionar la situación así, no solamente como hombre, sino como ser humano, creo que hay límites, pero que sé yo, tal vez lo necesitaba muchísimo", expresó.