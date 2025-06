Jackson Mora fue captado con joven anfitriona tras divorciarse de Tilsa Lozano: "Se desata en su salida de soltero"

Jackson Mora vuelve a ser noticia luego de oficializar su divorcio con Tilsa Lozano. A pocos días de confirmar el fin de su matrimonio, el exboxeador ha sido vinculado con una joven anfitriona, generando un sinfín de comentarios en redes sociales. Aunque Mora ya ha descartado estar en una relación, las imágenes difundidas por un programa de espectáculos han encendido nuevamente la polémica.

El programa "La Noche Habla" difundió imágenes exclusivas del exesposo de Tilsa Lozano disfrutando de la noche limeña junto a Jennifer Barreto, una joven anfitriona con quien ya había sido visto anteriormente. En esta ocasión, las cámaras lo captaron saliendo de un local nocturno, lo que ha reavivado los rumores de un nuevo romance.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Mora es vinculado con Barreto. Hace unas semanas, fue visto junto a ella en el Aeropuerto Jorge Chávez. En aquella oportunidad, el empresario aseguró que se trataba de una integrante de su equipo. Sin embargo, su reciente salida junto a la misma joven ha dado pie a especulaciones sobre una cercanía más allá de lo profesional.

Jackson Mora está envuelto en una nueva polémica tras anunciar su divorcio con Tilsa Lozano y ser visto inmediatamente rodeado de figuras de la farándula como Shirley Arica y Samantha Batallanos. Ante ello, el boxeador respondió con firmeza, en el programa 'La Noche Habla', indicando que no desea ser vinculado con ninguna mujer.

"No me involucren con nadie. Yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula", declaró en un inicio.