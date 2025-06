Jackson Mora se pronuncia tras ser vinculado a Shirley Arica y Samantha Batallanos: ¿Qué dijo?

Jackson Mora está envuelto en una nueva polémica tras anunciar su divorcio con Tilsa Lozano y ser visto inmediatamente rodeado de figuras de la farándula como Shirley Arica y Samantha Batallanos. Ante ello, el boxeador respondió con firmeza, indicando que no desea ser vinculado con ninguna mujer.

El programa La noche habla conversó en exclusiva con el organizador de peleas, quien se mostró sumamente fastidiado por las recientes vinculaciones sentimentales. Jackson pidió que no lo involucren con nadie, ya que actualmente no está interesado en entablar una relación amorosa.

"No me involucren con nadie. Yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula", declaró en un inicio.

Sobre su supuesta cercanía con Samantha Batallanos, el exesposo de Tilsa Lozano explicó que la modelo asistió a un evento que él organizó, acompañada de su novio, y que no ve nada de malo en que sean amigos en Instagram.

Finalmente, aseguró que es su equipo de marketing el que maneja sus redes sociales y realiza las invitaciones a los eventos que organiza. Sin embargo, Tilsa aseguró que Jackson no cuenta con un equipo y que él mismo maneja sus redes sociales.

"Mi equipo de marketing se encarga de invitar a muchos influencers y personas conocidas. Repito: no me interesa nada de lo que están intentando hacer o insinuar."

Tilsa Lozano se mostró bastante sorprendida en su programa "La Noche Habla", luego de enterarse que su exesposo, Jackson Mora, tuvo contacto con Shirley Arica, con quien ella nunca tuvo una buena relación.

"Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca", dijo la conductora con tono serio. "(¿Son cosas tan fuertes que no las puedes mencionar?) No, no las puedo mencionar en televisión... (¿Son adjetivos de alto calibre?)", mencionó.