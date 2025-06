Tilsa Lozano sobre cercanía entre Jackson Mora y Shirley Arica: "No quiero que un amigo hable así de mí nunca"

¡No lo podía creer! La conductora Tilsa Lozano se mostró sorprendidísima este 16 de junio en "La Noche Habla". ¿El motivo? Su expareja, el boxeador Jackson Mora, reapareció en su vida y ahora con Shirley Arica. La ex chica reality y Jackson se empezaron a seguir en Instagram, y Tilsa no se quedó callada.

Tilsa Lozano sorprendida por vínculo Jackson Mora y Shirley Arica

Tilsa Lozano se mostró bastante sorprendida en su programa "La Noche Habla", luego de enterarse que su exesposo, Jackson Mora, tuvo contacto con Shirley Arica, con quien ella nunca tuvo una buena relación.

Todo empezó cuando en redes sociales notaron que Jackson y Shirley se comenzaron a seguir en Instagram. Según el programa, ambos se habrían encontrado en un restaurante y, desde ahí, retomaron el contacto virtual. A muchos les pareció raro, sobre todo porque Shirley y Tilsa no se llevan bien.

Tilsa Lozano se mostró sorprendida con esta cercanía entre su ex Jackson Mora y Shirley Arica. Y cuando le preguntaron qué cosas había dicho Jackson sobre Shirley, Tilsa prefirió no entrar en detalles.

"Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca", dijo la conductora con tono serio. "(¿Son cosas tan fuertes que no las puedes mencionar?) No, no las puedo mencionar en televisión... (¿Son adjetivos de alto calibre?)", mencionó.

Ante ello, Ric de la Torre insinuó que el 'follow' de Jackson Mora a Shirley no fue cualquier cosa. Tilsa opinó sobre cómo Jackson maneja sus redes.

"Shirley y Jackson tienen la libertad de seguir a quiénes quieran... (¿Ellos ya se seguían de antes?) No, no, porque además los comentarios que el tenía", mencionó Tilsa. "Lo que él te habló de Shirley no coincide con las actitudes que está teniendo ahora", respondió Tracy de Juanjuí.

Sin embargo, aclaró que no tiene nada en contra de Shirley Arica, solo estaba comentando algo que le pareció extraño. Además, no negó que su ex hablara mal de la 'Chica Realidad'.

"Pero ojo, yo no estoy atacando a Shirley para nada", señaló Tilsa, dejando entrever que lo que dijo su ex no fue nada bonito. Ric insistió: "Lo que entiendo, es que en su momento, él hablaba mal de ella". "No te voy a desmentir, pero no voy a decir más", concluyó Tilsa.

Shirley y Jackson confirman encuentro

Por su parte, Shirley Arica no se quedó callada. En "La Noche Habla" dijo que su encuentro con Jackson fue casual. Además, contó que lo conoce desde antes que él estuviera con Tilsa.

"Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo", aclaró. Para rematar, Shirley subió una historia en Instagram que decía: "Tú bésame cuando me veas", lo que causó aún más revuelo.

Por su parte, el exboxeador y expareja de Tilsa Lozano también fue consultado por la prensa y trató de minimizar la situación.

"¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años", respondió al ser abordado. Luego explicó: "Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos. Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo".

Aunque los tres aseguran que no hay nada más allá, esta historia sigue dando de qué hablar. Tilsa Lozano está sorprendida, Shirley Arica habría lanzado indirectas y Jackson hace como si nada pasara. ¿Habrá más sorpresas? Por ahora, el drama está servido.