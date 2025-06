¡Le puso la cruz! Kurt Villavicencio está molesto con Tilsa Lozano y no volverá a ir a su programa

Tilsa Lozano y Kurt Villavicencio protagonizaron una tensa discusión hace unos días en el programa 'La Noche Habla', debido a que la conductora le reclamó al periodista por hablar sobre su vida privada. Sin embargo, esto no le gustó a Kurt, quien aseguró que no volverá a visitar el programa nocturno.

La discusión entre el popular 'Metiche' y la exvengadora se volvió viral en redes sociales. A su salida del programa, Kurt dio declaraciones sobre el incómodo momento que vivió. Según dijo, él solo cumplía con su rol de informar y opinar respecto al divorcio de Tilsa Lozano.

En esta misma línea, se mostró decepcionado por el maltrato que, según él, recibió por parte de la conductora al visitar su espacio nocturno. El periodista de 'Todo se filtra' lamentó no haber podido expresar su opinión y afirmó que no volverá a presentarse en ese programa.

"Aun así, me invitaron a su programa, pues no le temo a nadie. Sin embargo, no me dejó hablar, me ofendió y no entiendo por qué se molesta, si ella es parte de la farándula y su vida está expuesta. Me siento afectado. No volveré a ir a su programa", dijo Kurt.