¡Se acabó el amor! Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su DIVORCIO tras más de dos años de casados

¡Todo terminó! Tilsa Lozano y Jackson Mora ya firmaron oficialmente su divorcio. La ahora expareja llegó por separado a una notaría, donde concretaron el fin de su matrimonio de casi tres años. Las cámaras del programa "Todo se filtra" y "Magaly TV La Firme" grabaron cada detalle.

El amor se acabó. Este martes 11 de junio, Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron oficialmente su divorcio. Ambos llegaron por separado a una notaría en Pueblo Libre, donde pusieron fin a su matrimonio de dos años y siete meses. Las cámaras del programa "Todo se filtra" y "Magaly TV La Firme" captaron todos los momentos.

Tilsa llegó primero, seria y con gafas oscuras. La primera en llegar fue Tilsa Lozano. La modelo apareció usando sombrero y lentes oscuros, tratando de pasar desapercibida. Sin embargo, al ver a la prensa, solo atinó a dar breves palabras.

Tilsa Lozano no ocultó su incomodidad. Salió con los brazos cruzados, visiblemente afectada y con el rostro serio.

Aproximadamente media hora después apareció Jackson Mora. Con gafas oscuras, el exboxeador mostró otra actitud: se le notó tranquilo, sonriente y sin evitar a la prensa. Incluso respondió a varias preguntas con calma.

Eso sí, aclaró que no le causa felicidad para el reportero de "Magaly TV La Firme", quien también le preguntó si Jackson saldría con Tilsa.

"No creo que nadie esté feliz de divorciarse (¿Te vamos a seguir viendo con Tilsa?) Somos amigos", mencionó Jackson Mora. También le preguntaron si hubo una infidelidad, y fue tajante: "¿Le fuiste infiel a Tilsa? No, no, no", aseguró Jackson para la prensa.