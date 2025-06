Tilsa Lozano firma su divorcio con Jackson Mora y sorprende con declaración: "Tengo un montón de recuerdos bonitos"

Tilsa Lozano y Jackson Mora cerraron oficialmente un capítulo importante de sus vidas. Luego de cuatro meses separados tras los rumores de una supuesta infidelidad durante un viaje del boxeador a Colombia, ambos fueron vistos en una notaría firmando lo que sería su divorcio. La escena, que fue registrada por las cámaras de Todo se Filtra, sorprendió a más de uno, especialmente por el contraste de actitudes entre ambos protagonistas.

La expanelista de televisión llegó con paso firme al lugar, sin embargo, evitó dar mayores detalles a los medios. Frente a la insistencia de la prensa, Tilsa no ocultó que, pese al fin de la relación, guarda recuerdos positivos de su matrimonio con Mora.

"No voy a hablar, gracias", fue lo primero que respondió al ser abordada. Luego, ante la pregunta sobre si recordaba momentos bonitos con el boxeador, contestó: "Tengo un montón de recuerdos bonitos, claro que sí".

Por su parte, Jackson Mora también acudió a la cita legal. Aunque mantuvo un perfil bajo, respondió brevemente a los reporteros que lo esperaban afuera de la notaría. Al preguntarle si estaba triste por el divorcio, aseguró con serenidad:

"No, pero esto ya se sabía". La sorpresa llegó cuando negó rotundamente haberle sido infiel a Tilsa: "No, no", replicó mientras se dirigía a la notaría.