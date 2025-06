Tilsa Lozano y Kurt Villavicencio protagonizan fuerte pelea EN VIVO: "En tu programa estás solo, aquí no"

Tilsa Lozano y Villavicencio 'Metiche' tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal durante la más reciente emisión de 'La Noche Habla'. Los conductores se exaltaron mientras hablaban de las disputas entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, creando un ambiente de tensión en el set televisivo.

La noche del lunes, Darinka difundió audios donde Jefferson Farfán presuntamente la maltrataba psicológicamente, y la noche de ayer Tilsa y Kurt se pusieron a debatir en base a ello. Sin embargo, todo se salió de control cuando ambos intentaron defender su postura sin respetar los tiempos para hablar.

Tilsa dejaba entrever que Jefferson Farfán no había agredido verbalmente a Darinka, mientras que Metiche opinaba lo contrario. Fue mientras el conductor defendía su punto de vista que Tilsa se cansó y puso el parche.