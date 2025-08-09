Phillip Chu Joy, conocido por regalar autos, sorprende al confesar por qué no tiene uno: "No es prioridad"

Phillip Chu Joy, conocido por regalar autos y hasta departamentos en sus famosos sorteos, sorprendió al revelar que no tiene vehículo propio. El influencer reveló en el pódcast Good Time que prefiere moverse a pie por las calles de Lima.

Phillip Chu Joy sorprende al confesar por qué no tiene auto

Phillip Chu Joy, conocido por regalar autos, celulares y hasta departamentos en sus sorteos, dejó a todos con la boca abierta en el pódcast Good Time. El creador de contenido reveló que no tiene auto propio y que, en realidad, prefiere caminar para movilizarse.

Durante la charla con Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe', Phillip contó que disfruta mucho recorrer la ciudad a pie, incluso por tramos de hasta una hora.

"Uno, el tráfico de Lima es complicado. Dos, prefiero caminar. Me gusta mucho caminar. Se sorprenderían de la cantidad de gente que se ha tomado fotos conmigo caminando", explicó.

La respuesta dejó en shock a los conductores, quienes no podían creer lo que estaban escuchando, pues Phillip regala algo que no es prioridad en su vida.

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' exclamaron al mismo tiempo: "¿Qué? ¡Estás loco!". Mario incluso le recordó: "Has comprado como 50 carros, pero tú no tienes".

El influencer aclaró que sabe manejar, aunque su brevete está vencido. Sin embargo, dejó claro que esa no es la verdadera razón para no tener un vehículo.

"Es un gasto innecesario, no es una prioridad", aseguró, dejando en claro que prefiere ahorrar ese dinero y evitar el estrés del tráfico limeño.

Además, dijo que caminar le da la oportunidad de tener más contacto con sus seguidores, quienes no dudan en pedirle fotos cuando lo ven en la calle.

Phillip Chu Joy y su camino a la fama

De la TV a los sorteos. Phillip Chu Joy se hizo conocido en el programa TEC, donde estuvo más de 11 años hablando de tecnología y videojuegos. Luego dio un salto a las redes sociales, donde hoy tiene casi 3 millones de seguidores en Facebook y una comunidad muy activa en sus sorteos.

En varias entrevistas ha recordado que su vida no siempre fue fácil. Perdió a su padre por cáncer cuando tenía 22 años y eso afectó la economía familiar.

"Las lecciones de mi papá eran que cualquier problema tiene solución; si un problema no tiene solución, preocuparse no sirve de nada", comentó.

Reconocido por Forbes. Su esfuerzo y conexión con el público le valieron un reconocimiento en 2024, cuando Forbes Latinoamérica lo incluyó en su lista de los mejores creadores de contenido de la región.

La revista destacó su versatilidad para abordar distintos temas, su cercanía con la audiencia y su capacidad para organizar sorteos masivos, con premios que han incluido desde autos hasta departamentos.

A pesar de haber entregado decenas de vehículos como premios, Phillip Chu Joy sigue firme en su decisión de no comprarse uno. Prefiere caminar, disfrutar de la ciudad y del contacto con la gente. Así, dejó claro que, para él, la libertad y tranquilidad de ir a pie valen más que cualquier auto de lujo.