¡Dejando huella! Daniela Darcourt lidera como una de las mujeres más poderosas de Perú en Forbes

Daniela Darcourt es una de las artistas más queridas del país que viene teniendo muchos éxitos en su carrera a nivel internacional. Ahora, la revista Forbes acaba de lanzar su listado donde la salsera lidera entre las 50 mujeres más poderosas del Perú.

La revista Forbes acaba de presentar por tercer año consecutivo, su listado de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Esta tercera edición se concentra en las áreas de negocios, entretenimiento, ciencia, emprendimiento y deporte. Además, reconoce el trabajo de medio centenar de mujeres peruanas que están dejando huella en sus disciplinas contribuyendo a reducir la desigualdad que persiste para las mujeres en sus sectores.

La salsera Daniela Darcourt fue anunciada entre las mujeres más poderosas del Perú y fue entrevistada por la revista Forbes. Donde cuenta sobre sus inicios en la música y cómo ha ido trabajando en este rubro artístico como solista, compositora, bailarina, entre muchas cosas más. Además, expresó que la clave de su éxito ha sido pelear para defender a esa Daniela extrovertida que encanta al público con su libertad.

"La salsa era un género que escuchaba mucho en mi barrio [La Victoria], con mis amigos y con mi familia. Mi paso por Son Tentación me sirvió muchísimo para terminar de aprender lo que hoy tiendo a darle a la gente en el escenario. Creo que sin la escuela y el proceso que tuve en el grupo no habría hecho nada de lo que hoy me permito hacer como solista", expresó la cantante en la revista Forbes.