Captan a Edison Flores hablando con árbitro durante revisión del VAR ¿Qué le dijo?

Universitario de Deportes venció 3-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental durante la séptima fecha del Torneo Clausura 2024. El partido no fue sencillo para los cremas, ya que comenzaron en desventaja debido a un grave error de Williams Riveros, que Gaspar Gentile supo aprovechar.

Uno de los momentos más destacados del partido fue cuando el árbitro consultó el VAR para revisar un posible penal a favor de Universitario. En ese momento, las cámaras captaron a Edison Flores acercándose para hablar con el árbitro durante la revisión. ¿Qué le dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Edison Flores habló con el árbitro durante revisión del VAR

El club crema logró el triunfo por 3 - 1 ante Deportivo Garcilaso en medio de un difícil encuentro. Sin embargo, un momento que llamó la atención de los hinchas fue la revisión del VAR por parte del árbitro por un posible penal a favor del cuadro merengue.

@chismecitoscalientitos #EdisonFlores sorprende al hablar con el #árbitro mientras revisaba el #VAR antes del penal de #Universitario ♬ sonido original - chismecitos

Cabe resaltar que Edison Flores no pudo participar en el partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso. El 'Orejas' sufrió una lesión y no fue incluido en la alineación de Fabián Bustos para este encuentro. No obstante, las cámaras lo registraron en el momento en que el árbitro estaba revisando el VAR.

Ante ello, muchos hinchas expresaron su sorpresa, pues Universitario de Deportes viene recibiendo acusaciones de recibir presunta ayuda arbitral durante sus partidos. Cabe resaltar que dichas acusaciones son en mayor parte por Alianza Lima. Por otro lado, las cámaras captaron a Edison Flores de espalda, por lo cual no se puede determinar qué fue lo que le dijo al juez durante el partido.

Universitario de Deportes consigue la victoria contra Deportivo Garcilaso

Universitario enfrentó un partido difícil contra Deportivo Garcilaso. Aunque dominaron en los primeros minutos, el equipo cusqueño sorprendió con un gol de Gaspar Gentile, quien aprovechó un error defensivo de Williams Riveros para marcar y silenciar el Estadio Monumental.

El gol fue un golpe inesperado para Universitario. A pesar de ello, siguieron presionando en el campo rival sin lograr concretar sus oportunidades. Sin embargo, en el segundo tiempo, la situación cambió. Tras varios intentos, Martín Pérez Guedes abrió el camino hacia la victoria con un potente remate que Miguel Ángel Vargas no pudo detener.

Después de eso, el dominio fue total para los merengues, lo que se reflejó en el marcador. José Rivera convirtió un penal en gol y luego asistió a Jairo Concha para que marcara el 3-1. El Monumental estalló de alegría con el rendimiento de su equipo. Así, la 'U' sumó tres puntos y se convirtió en líder momentáneo del Torneo Clausura 2024.