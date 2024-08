Pamela Franco minimiza denuncia por amenazas de su exbailarina: "No me importa en lo más mínimo"

La ex bailarina de Pamela Franco, Sofía Ñauri, denunció hace unos días que había recibido amenazas a través de sus redes sociales luego de revelar que presuntamente Christian Cueva le habría coqueteado. Ante ello, la cantante de cumbia rompió su silencio y minimizó las declaraciones de su extrabajadora.

Recordemos que Christian Cueva y Pamela Franco han sido relacionados desde hace varios meses, cuando la aún esposa del futbolista, Pamela López, reveló que ellos habían tenido un romance clandestino en el 2018 y Cueva hasta le depositaba dinero.

La exintegrante de Alma Bella decidió romper su silencio tras la polémica denuncia de su exbailarina. Según indicó para , la decisión de despedirla no fue por un tema personal sino que estaba buscando nuevas personas para su staff de baile.

"No tengo nada qué ver con la señorita, yo manejo mi empresa y tomo las decisiones, buscando lo mejor para la orquesta, no es nada personal, nosotros nos dedicamos a brindar alegría, a trabajar, no a otra cosa, hablar de ella no me suma, tampoco me importa en lo más mínimo", declaró.