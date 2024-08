Diego Rodríguez y Tammy Parra oficializan su relación con un emotivo video

A través de un tierno video Diego Rodríguez y Tammy Parra dieron a conocer al mundo el gran amor que los une, pues ambos ya habían sido captados juntos en situaciones cariñosas, sin embargo, ninguno de los dos lo quería hacer muy público en sus redes sociales hasta el día de hoy.

Recordemos que Diego ha destacado por estar con las modelos más guapas siendo algunas de ellas Valery Revello, la influencer Ale Fuller, Lorena Celis e incluso la espectacular Janick Maceta.

El día de ayer las redes sociales de Diego Rodríguez y Tammy Parra alborotaron el mundo del espectáculo y es que ambos decidieron ponerle un sello oficial a su relación al publicar un emotivo video donde recopila todos los momentos que vienen viviendo juntos como pareja.

La mexicana y el modelo ya habían sido vinculados hace algunos meses atrás desde que fueron vistos más unidos que nunca, sin embargo, no quisieron exponer su relación hasta hace unas horas donde gritaron a los 4 vientos su romance.

"Un amor no debería de completarte, más bien se siente como un lugar seguro para ser quien eres sin sentirte juzgado, como tener un cómplice para tus locuras y fantasías, y no, no lo niego, te llena de incertidumbre que llega alguien que tiene todas las herramientas para jugar en tu contra, pero increíblemente esa persona día a día decide jugar en tu equipo y no solo eso, ser tu aliado, se siente como un super poder que al abrazar o besar hace que el mundo pare, algo así como sumergirte en el océano, como un motor y jamás como un ancla", se le escucha decir a Tammy en el clip.