Alejandra Baigorria sobre la boda de Melissa Paredes: "Cada uno se casa como quiere"

Alejandra Baigorria no se quedó callada ante las críticas que ha recibido la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. La popular empresaria y exintegrante de "Esto es Guerra" salió en defensa de la pareja, dejando claro que cada uno tiene derecho a celebrar su matrimonio como mejor le parezca.

En una entrevista para "Más Espectáculos", Alejandra Baigorria salió al frente para defender la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda, que ha sido duramente criticada en los últimos días. En una reciente entrevista, Baigorria dio su postura sobre el tema, resaltando que cada quien es libre de su elegir cómo celebrar su matrimonio.

Alejandra Baigorria opina sobre la boda de Melissa Paredes. (Más Espectáculos)

Alejandra también destacó que es normal que cada persona tenga diferentes gustos y que eso se refleje en cómo decide casarse. Por ello, destacó que si a la novia y el novio les gusta la idea, con eso basta.

Mientras tanto, Alejandra Baigorria sorprendió a muchos al revelar que, aunque está comprometida con Said Palao, no está enfocada en los preparativos de su boda en este momento. La empresaria explicó que más adelante le pondrá más atención, pero por ahora está ocupada en otras cosas.

"Ni siquiera defino mi vestido y no es que haya choteado la boda, sino que me estoy enfocando en otra cosa y me ayuda a no mantenerme ansiosa (...) Así que estoy superrelajada y tranquila, enfocándome en lo que viene en el momento. Ya cuando llegue el momento, correré con los detalles de la boda", comentó.

La empresaria también compartió un detalle interesante sobre su futura boda: no contratará una orquesta, a pesar de que a muchos de sus invitados les podría gustar.

"El único que me encanta es Juan Luis Guerra, pero obviamente no voy a traerlo. El único es Ezio Oliva, pero una orquesta, no me gusta la salsa. A los invitados les puede gustar, pero es mi boda, yo lo voy a pagar con Said y así a nosotros no nos gusta, no lo vamos a pagar", afirmó con decisión.